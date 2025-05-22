Как сделать даже самый старый матрас идеально чистым: поможет один копеечный продукт

Чем почистить матрас в домашних условиях / © Фото из открытых источников

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Удобный и чистый матрас — это залог качественного и крепкого сна. Если постель регулярно меняется, то о чистке матраса почему-то все забывают. Но этого делать не стоит, потому что в нем скапливаются пылевые клещи, пыль, омертвевшие частицы кожи, неприятные запахи и бактерии. А это все очень плохо влияет на здоровье человека. Однако есть простой копеечный продукт, который быстро поможет вернуть вашему матрацу чистоту и свежесть. Рассказываем, как почистить матрас с помощью продукта, который есть на каждой кухне.

Как быстро почистить матрас и вернуть ему первозданную свежесть

Уход за матрасом требует осторожности и правильно подобранных средств, чтобы не навредить материалу, из которого он изготовлен. Универсальным решением для сухой и влажной чистки есть обычная пищевая сода. Это доступное, недорогое и безопасное средство, которое найдется у каждого под рукой. Сода эффективно устраняет запахи, удаляет загрязнение и обеззараживает поверхность.

Сухая чистка содой. Продукт помогает быстро избавиться от неприятного запаха, например, от пота. Сода обладает естественными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, поэтому при регулярном применении предотвращает размножение микроорганизмов и появление плесени. Кроме того, она хорошо впитывает влагу. Чтобы произвести сухую чистку, насыпьте тонкий слой соды по всей площади матраса. Для аромата на соду можно капнуть несколько капель эфирного масла. Оставьте на 4–5 часов, а затем тщательно пропылесосьте, чтобы собрать остатки средства.

Влажная чистка. Если на матрасе много пятен, то соду лучше применять в пастообразной консистенции. Для этого смешайте две столовых ложки соды с небольшим количеством воды до образования густой пасты. Нанесите ее на загрязнение, оставьте на пол часа, затем осторожно вотрите влажной губкой. После этого промойте обработанные места чистой водой, высушите матрас и пропылесосьте.