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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
155
Время на прочтение
1 мин

Как сделать фарш вкуснее: оказывается, нужно натереть на терке один замороженный продукт — совет кулинаров

Для того чтобы фарш стал максимально вкусным и сочным, следует добавлять сливочное масло. Но не простое, а замороженное.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Что нужно натереть на терке в фарш, чтобы он был чрезвычайно сочным и нежным

Что нужно натереть на терке в фарш, чтобы он был чрезвычайно сочным и нежным / © Pixabay

Прежде чем добавлять в фарш, его следует натереть на терке. Так вы получите нежнейшую текстуру будущего блюда.

Это позволит блюдам из фарша быть невероятно мягкими, вкусными и сочными, говорят опытные кулинары.

Не забудьте, что перед приготовлением фарш должен немного настояться. Лучше всего оставить его в холодильнике на полчаса, чтобы специи отдали свой аромат, а структура стала более плотной.

Только после этого фарш можно извлекать из холодильника, формировать котлеты или добавлять в пельмени. Попытайтесь этот простой лайфгак и удивите членов своей семьи новым вкусом.

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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