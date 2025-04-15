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Как сделать фарш вкуснее: оказывается, нужно натереть на терке один замороженный продукт — совет кулинаров
Для того чтобы фарш стал максимально вкусным и сочным, следует добавлять сливочное масло. Но не простое, а замороженное.
Прежде чем добавлять в фарш, его следует натереть на терке. Так вы получите нежнейшую текстуру будущего блюда.
Это позволит блюдам из фарша быть невероятно мягкими, вкусными и сочными, говорят опытные кулинары.
Не забудьте, что перед приготовлением фарш должен немного настояться. Лучше всего оставить его в холодильнике на полчаса, чтобы специи отдали свой аромат, а структура стала более плотной.
Только после этого фарш можно извлекать из холодильника, формировать котлеты или добавлять в пельмени. Попытайтесь этот простой лайфгак и удивите членов своей семьи новым вкусом.