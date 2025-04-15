Что нужно натереть на терке в фарш, чтобы он был чрезвычайно сочным и нежным / © Pixabay

Реклама

Прежде чем добавлять в фарш, его следует натереть на терке. Так вы получите нежнейшую текстуру будущего блюда.

Это позволит блюдам из фарша быть невероятно мягкими, вкусными и сочными, говорят опытные кулинары.

Не забудьте, что перед приготовлением фарш должен немного настояться. Лучше всего оставить его в холодильнике на полчаса, чтобы специи отдали свой аромат, а структура стала более плотной.

Реклама

Только после этого фарш можно извлекать из холодильника, формировать котлеты или добавлять в пельмени. Попытайтесь этот простой лайфгак и удивите членов своей семьи новым вкусом.