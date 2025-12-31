Как сделать грядущий новый год гармоничным: 7 шагов к счастью

Психологи назвали 7 вопросов, которые помогут сделать грядущий год счастливее

Реклама

Традиционные новогодние обещания себе, изменить жизнь к лучшему или отказаться от вредных привычек, часто не работают, потому что они не основываются на реальном понимании себя. Эксперты психологии поделились с The New York Times техникой «правильных вопросов» для перехода в новый год.

Вот 7 вещей, о которых стоит спросить себя прямо сейчас.

1. Что действительно следует помнить с 2025 года?

Не составляйте список карьерных успехов или покупок. Психологиня Кенди Винс советует сосредоточиться на «настоящих вещах», придавших год смысла.

Реклама

Это может быть разговор, который что-то изменил, тихий момент в одиночестве или сложная ситуация, которая оказалась важной. Именно такие «мелочи» формируют нашу жизнь.

2. Когда вы больше всего чувствовали себя радостным и беззаботным?

Вспомните моменты чистого счастья. Где вы были? С кем?

Профессор философии Валери Тиберий говорит, что ответ на этот вопрос — это ваша счастливая карта на следующий год. Она показывает, на что вам нужно тратить свое время в будущем.

3. Что давало энергию, а что ее уносило?

«Два человека могут пережить одно и то же событие и выйти из него совершенно по-разному», — говорит клиническая психологица Дипика Чопра.

Реклама

Составьте два списка: «доноры» и «вампиры» вашей энергии. Это поможет спланировать 2026 так, чтобы ресурсных дел было больше.

4. Что казалось невозможным, но вы это сделали?

Вспомните вызовы, которые вы преодолели. Это доказательство вашей стойкости (резильентности).

Осознание собственной силы работает лучше любых афирмаций, когда впереди неопределенность.

5. Какая привычка изменила бы жизнь, если бы стала регулярной?

Мы часто гонимся за новым, забывая простые вещи. Возможно, вы уже делаете что-нибудь полезное (например, откладываете телефон после работы), но нерегулярно?

Реклама

Фокус на стабильности одного полезного действия даст больше результата, чем десять новых начинаний.

6. Что вы пытались контролировать, хотя это было вне вашего влияния?

Самый быстрый способ уменьшить ментальную нагрузку – отпустить то, что вам не подвластно (например, реакции других людей).

Подумайте, где вы зря тратили нервы, и оставьте это в старом году.

7. Есть ли кто-нибудь, кого нужно простить?

Психолог Энтони Чемберс напоминает: прощение – это не забвение, а выбор не позволять прошлому управлять вашим настоящим. Это освобождает место для радости.

Реклама

Что может быть лучшим способом войти в 2026 год, чем ощущение свободы? – говорит эксперт.

Напомним, какими удивительными традициями встречают Новый год в мире. В разных странах Новый год начинают с огня, шума и даже разговоров с животными. Некоторые из этих традиций могут удивить даже опытных путешественников.