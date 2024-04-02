Как сделать хороший макияж, когда нет времени, с помощью одного продукта

Лайфгак для быстрого макияжа с помощью только блеска для губ

Мода на четкий контуринг уходит в прошлое, в тренде – мягкость и естественность. Конечно, макияж – дело индивидуальное и сфера самовыражения, где каждый выбирает свой стиль, но есть лайфхаки, которые будут полезны всем.

Единственное средство, которое понадобится для макияжа

Рассказываем как с помощью одного средства, а именно блеска для губ. сделать монохромный, натуральный макияж. В случае нехватки времени, попробуйте использовать этот способ, который советуют визажисты.

Этот лайфгак упростит повседневную рутину "приготовления" красоты, сэкономит время и средства.

Потребуется только блеск для губ нюдового оттенка, пигмент должен соответствовать естественному тону кожи.

Как сделать монохромный макияж с помощью блеска для губ

Нанесите немного блеска на веки. Меньшее количество на нижнюю линию ресниц. Тщательно растушуйте с помощью кисточки для теней, чтобы создать эффект дымчатости.

Нарисуйте небольшую линию под скулами и тщательно растушуйте – это создаст мерцающий эффект румянца и придаст свежести.

И, наконец, используйте блеск по назначению, нанесите его на губы.

В результате вы получите легкий монохромный макияж, который придаст лицу свежесть и сияние.

Визажисты при выборе средства для губ рекомендуют обратить внимание на потребности и возрастные особенности кожи. Матовые помады могут забиваться в мелкие морщинки вокруг губ, создавая неровный контур. Лучше выбирать блеск или помаду с увлажняющим эффектом.

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