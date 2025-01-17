Как сделать идеальную приправу для плова своими руками: в супермаркетах такую не продают

Плов - одно из самых любимых блюд многих украинцев. У опытных хозяек свои секреты приготовления этого вкусного восточного блюда. Но не всегда удается полностью воспроизвести насыщенный аромат плова, потому что обычные приправы из магазина не могут справиться с этой задачей. Но как передает ресурс Ukr.Media, пряную смесь для плова достаточно просто сделать самостоятельно.

Как приготовить приправу для традиционного восточного плова своими руками.

Для приготовления смеси понадобятся следующие ингредиенты:

1,5 ч. л. молотой паприки;

0,5 ч. л. куркумы;

0,5 ч. л. сушеного чеснока;

0,5 ч. л. зиры;

0,5 ч. л. смеси перцев горошком;

0,5 ч. л. крупной соли;

1 щепотка розмарина и столько же сушеного имбиря;

1 ч. л. сушеного барбариса;

0,5 ч. л. хмели-сунели.

Способ приготовления приправы. Семена зиры и горошек перца надо растолочь в ступке. Затем добавить молотую паприку, чеснок и снова все тщательно растолочь. После надо добавить соль, лучше всего брать для плова морскую крупную, чтобы было удобно толочь другие специи. Далее добавляется куркума, хмели-сунели и щепотка розмарина. Теперь смесь пряностей нужно растирать в течение двух минут, а затем добавить барбарис. Такая приправа является идеальной для традиционного восточного плова, она превратит ваше блюдо в настоящий кулинарный шедевр.

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