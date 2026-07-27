Как сделать идеальную укладку феном, которая будет держаться несколько дней: 5 секретов от звездного стилиста

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Вид и длительность носки вашей прически напрямую зависят от того, как именно вы подготовили волосы к воздействию высоких температур. Ухоженные и эластичные пряди лучше держат форму, естественно рассыпаются и меньше травмируются во время горячей сушки. Грамотно подобранный уход не только фиксирует результат, но и создает защитный барьер, позволяя минимизировать термическое воздействие.

Известный стилист Адам Рид в своей колонке для Marie Claire подчеркивает: фундамент стойкой укладки — это качественная очистка кожи головы, обязательная термозащита и правильная фаза охлаждения волос.

Все начинается с кожи головы

По мнению эксперта, секрет продолжительного объема кроется именно в чистых корнях. Во время мытья головы большинство допускает ошибку, сосредотачивая внимание на длине. Однако себум, пыль и остатки стайлинговых средств накапливаются у луковиц.

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Если корни тщательно очищены, прическа не будет терять пышность в течение дня. Адам Рид советует интегрировать в рутинный уход скрабы и пилинги для кожи головы — это создает идеальную базу для будущего стайлинга.

Кроме того, важную роль играет степень влажности волос перед началом брашинга. Не стоит браться за круглую щетку сразу после душа. Сначала подсушите волосы примерно на 80%. Если извлекать слишком мокрые пряди, это лишь удлинит процесс и сильнее пересушит их горячим воздухом.

Пошаговое нанесение стайлинга

Эксперт отмечает, что перегружать прическу десятком баночек не нужно. Главное — соблюдать четкую последовательность и выбирать качественные продукты.

Путь к идеальной укладке состоит из четырех последовательных шагов:

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Термозащита: обязательная техника безопасности от перегрева.

Текстурирование и прикорневой объем: создание фиксации и формы.

Дисциплина и блеск: разглаживание кутикулы волоса.

Финальное крепление: защита от внешних факторов.

Почему нельзя спешить после сушки

Форма прядей зафиксируется не во время нагревания, а именно в момент охлаждения. Если расчесать или расправить горячие волосы сразу после фена, они быстро потеряют изгиб.

Адам Рид советует накручивать еще теплые пряди на бигуди и давать им полностью остыть. Такой простой прием дарит прическе мягкую подвижность, роскошный объем и подъем у корней, которые будут держаться несколько дней подряд.

Как сохранить прическу во время повышенной влажности

Даже жара или сырость не испортят вашу укладку, если следовать нескольким советам:

Сухость на 100%: перед выходом из дома убедитесь, что волосы полностью высохли. Даже самый маленький недосушенный участок притянет влагу с воздуха, из-за чего прическа начнет пушиться и потеряет форму. Минимум контактов. Не прикасайтесь к волосам руками в течение дня. На пальцах всегда есть кожный жир и влага, которые отягощают пряди. Легкая коррекция. Чтобы освежить облик прически вечером, достаточно осторожно прочесать пряди и распределить по кончикам каплю невесомого масла.

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