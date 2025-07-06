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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Как сделать идеальный рассол для огурцов: сколько класть соли и сахара — секреты опытных хозяек

Чтобы соленые или маринованные огурцы были хрустящими, ароматными и не испортились при хранении, нужно знать правильные пропорции составляющих для рассола.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как сделать идеальный маринад для огурцов

Как сделать идеальный маринад для огурцов / © www.freepik.com/free-photo

Рассказываем, как правильно готовить рассол для огурцов, чтобы они получились вкусными, хрустящими и ароматными. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».

Какие идеальные пропорции соли, уксуса и сахара для рассола на огурцы

  • Сколько соли нужно для рассола. Концентрация соли зависит от размера огурцов. Если огурцы длиной до 8 см, соли должно быть 7%, для средних плодов процент соли увеличивается до восьми, большим плодам нужно более крепкий рассол для длительного хранения, поэтому должно быть 9%. В среднем на полтора литра рассола в трехлитровой банке требуется 80–85 г соли. Лучше всего использовать каменную или морскую соль, она не содержит добавок, которые могут испортить процесс брожения.

  • Сахар добавляют для того, чтобы активизировать процесс брожения, особенно если огурцы созревали в холодную погоду. Также он поможет реанимировать увядшие плоды. Норма — 10 граммов сахара на килограмм огурцов.

  • Уксус. В рассол для маринованных, а не соленых огурцов добавляют 9% уксус. На литровую банку будет достаточно полутора столовых ложек уксуса. Если вы используете эссенцию, разбавляйте ее в соотношении 1:8, чтобы получить обычный 9% раствор.

  • Идеальные специи для рассола на огурцы. Аромат огурцов зависит не только от зелени, но и правильно подобранных специй. Кроме классического набора — укропа, хрена и чеснока, стоит попробовать и другие варианты: листья смородины, вишни, дуба. Также подойдут специи — эстрагон, петрушка, сельдерей, чабрец, лавровый лист, горчица. Масса специй должна быть не больше 5% веса огурцов. Чеснок нужно класть максимум 15 г на 1 кг плодов.

Как еще советы по засолке огурцов

  • Используйте отфильтрованную или отстоянную воду.

  • Не добавляйте йодированную соль, она замедляет процесс брожения.

  • Всегда подписывайте банки, ведь дата и тип заготовки помогут контролировать сроки хранения.

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Дата публикации
Количество просмотров
125
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