Рассказываем, как правильно готовить рассол для огурцов, чтобы они получились вкусными, хрустящими и ароматными. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».

Сколько соли нужно для рассола. Концентрация соли зависит от размера огурцов. Если огурцы длиной до 8 см, соли должно быть 7%, для средних плодов процент соли увеличивается до восьми, большим плодам нужно более крепкий рассол для длительного хранения, поэтому должно быть 9%. В среднем на полтора литра рассола в трехлитровой банке требуется 80–85 г соли. Лучше всего использовать каменную или морскую соль, она не содержит добавок, которые могут испортить процесс брожения.

Сахар добавляют для того, чтобы активизировать процесс брожения, особенно если огурцы созревали в холодную погоду. Также он поможет реанимировать увядшие плоды. Норма — 10 граммов сахара на килограмм огурцов.

Уксус. В рассол для маринованных, а не соленых огурцов добавляют 9% уксус. На литровую банку будет достаточно полутора столовых ложек уксуса. Если вы используете эссенцию, разбавляйте ее в соотношении 1:8, чтобы получить обычный 9% раствор.