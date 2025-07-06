- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 2 мин
Как сделать идеальный рассол для огурцов: сколько класть соли и сахара — секреты опытных хозяек
Чтобы соленые или маринованные огурцы были хрустящими, ароматными и не испортились при хранении, нужно знать правильные пропорции составляющих для рассола.
Рассказываем, как правильно готовить рассол для огурцов, чтобы они получились вкусными, хрустящими и ароматными. Об этом пишет ресурс «Мы-Украина».
Какие идеальные пропорции соли, уксуса и сахара для рассола на огурцы
Сколько соли нужно для рассола. Концентрация соли зависит от размера огурцов. Если огурцы длиной до 8 см, соли должно быть 7%, для средних плодов процент соли увеличивается до восьми, большим плодам нужно более крепкий рассол для длительного хранения, поэтому должно быть 9%. В среднем на полтора литра рассола в трехлитровой банке требуется 80–85 г соли. Лучше всего использовать каменную или морскую соль, она не содержит добавок, которые могут испортить процесс брожения.
Сахар добавляют для того, чтобы активизировать процесс брожения, особенно если огурцы созревали в холодную погоду. Также он поможет реанимировать увядшие плоды. Норма — 10 граммов сахара на килограмм огурцов.
Уксус. В рассол для маринованных, а не соленых огурцов добавляют 9% уксус. На литровую банку будет достаточно полутора столовых ложек уксуса. Если вы используете эссенцию, разбавляйте ее в соотношении 1:8, чтобы получить обычный 9% раствор.
Идеальные специи для рассола на огурцы. Аромат огурцов зависит не только от зелени, но и правильно подобранных специй. Кроме классического набора — укропа, хрена и чеснока, стоит попробовать и другие варианты: листья смородины, вишни, дуба. Также подойдут специи — эстрагон, петрушка, сельдерей, чабрец, лавровый лист, горчица. Масса специй должна быть не больше 5% веса огурцов. Чеснок нужно класть максимум 15 г на 1 кг плодов.
Как еще советы по засолке огурцов
Используйте отфильтрованную или отстоянную воду.
Не добавляйте йодированную соль, она замедляет процесс брожения.
Всегда подписывайте банки, ведь дата и тип заготовки помогут контролировать сроки хранения.