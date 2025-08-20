Как сделать iPhone громче: три простых решения без сервиса

iPhone / © pexels.com

Многие владельцы iPhone сталкиваются с тем, что музыка звучит тихо, входящие звонки трудно услышать, а видео приходится слушать чуть ли не в тишине. Хотя динамики в смартфонах Apple довольно мощные, со временем их громкость может снижаться.

Причины слабого звука в динамиках разные — от банальной пыли в отверстиях до ограничений в настройках. К счастью, в большинстве случаев ситуацию можно исправить самостоятельно.

Способ 1. Эквалайзер в Apple Music

Встроенные настройки эквалайзера способны дать заметный эффект. Хотя они работают только в Apple Music, результат может приятно удивить.

Что делать:

Откройте Настройки → Музыка → Эквалайзер.

Выберите режим Late Night — он усиливает звук лучше, чем стандартный Loudness.

Дополнительно выключите функцию Проверка звука, чтобы снять ограничение громкости.

Способ 2. Отключите ограничение громкости

Apple по умолчанию ограничивает максимальную громкость для защиты слуха. Но эту функцию можно отключить.

Для динамиков: Настройки → Звуки и тактильные сигналы → выключите Ограничить максимальную громкость.

Для наушников: Настройки → Безопасность наушников → выключите Уменьшить громкий звук.

Способ 3. Почистите динамики

Самая частая причина тихого звука — банальное засорение. Пыль и ворсинки перекрывают отверстия, поэтому телефон звучит хуже.

Безопасные методы:

мягкая зубная щетка — для аккуратной чистки под углом; специальный «слайм» для техники — вытягивает мелкую пыль; сжатый воздух — поможет убрать остатки мусора.

Когда стоит идти в сервис?

Если ни один из методов не помог, вероятно, динамик поврежден. В таком случае нужен ремонт в сертифицированном сервисном центре.

Совет: избегайте агрессивной химии или острых предметов во время чистки — это может окончательно испортить динамик.

Регулярный уход и профилактическая очистка помогут сохранить качественный звук iPhone на долгие годы.

