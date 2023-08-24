Как сделать из кухонной губки охладитель: что поможет спастись от жары

Охлаждаемся с помощью кухонной губки – интересный лайфхак
Во время жары, которая несколько недель царит в Украине, можно воспользоваться простым лайфхаком, который поможет снизить влияние высокой температуры и улучшить самочувствие.
Эффективный охладитель можно сделать из обычной кухонной губки. Это будет дешево и эффективно, если правильно его применять
Как сделать из губки охладитель
- Для этого возьмите несколько новых чистых губок и намочите их водой.
- Каждую губку отдельно положите в отдельный пакет с застежкой.
- Закрытые пакеты уложите в морозильную камеру холодильника.
- При необходимости извлекайте пакеты из холодильника и используйте его в качестве охладителя. Его можно класть к продуктам, прикладывать к телу, применяйте губку как охлаждающий компресс.
Преимущество такого охладителя из кухонной губки состоит в том, что она долго сохраняет прохладу, вода не вытекает, можно использовать много раз.
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