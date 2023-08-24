Как сделать из кухонной губки охладитель: что поможет спастись от жары

Во время жары, которая несколько недель царит в Украине, можно воспользоваться простым лайфхаком, который поможет снизить влияние высокой температуры и улучшить самочувствие.

Эффективный охладитель можно сделать из обычной кухонной губки. Это будет дешево и эффективно, если правильно его применять

Как сделать из губки охладитель

Для этого возьмите несколько новых чистых губок и намочите их водой.

Каждую губку отдельно положите в отдельный пакет с застежкой.

Закрытые пакеты уложите в морозильную камеру холодильника.

При необходимости извлекайте пакеты из холодильника и используйте его в качестве охладителя. Его можно класть к продуктам, прикладывать к телу, применяйте губку как охлаждающий компресс.

Преимущество такого охладителя из кухонной губки состоит в том, что она долго сохраняет прохладу, вода не вытекает, можно использовать много раз.

Читайте также: