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Как сделать из кухонной губки охладитель: что поможет спастись от жары

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
260
Время на прочтение
1 мин
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Как сделать из кухонной губки охладитель: что поможет спастись от жары

Охладитель из кухонной губки

Охлаждаемся с помощью кухонной губки – интересный лайфхак

Во время жары, которая несколько недель царит в Украине, можно воспользоваться простым лайфхаком, который поможет снизить влияние высокой температуры и улучшить самочувствие.

Эффективный охладитель можно сделать из обычной кухонной губки. Это будет дешево и эффективно, если правильно его применять

Как сделать из губки охладитель

  • Для этого возьмите несколько новых чистых губок и намочите их водой.
  • Каждую губку отдельно положите в отдельный пакет с застежкой.
  • Закрытые пакеты уложите в морозильную камеру холодильника.
  • При необходимости извлекайте пакеты из холодильника и используйте его в качестве охладителя. Его можно класть к продуктам, прикладывать к телу, применяйте губку как охлаждающий компресс.

Преимущество такого охладителя из кухонной губки состоит в том, что она долго сохраняет прохладу, вода не вытекает, можно использовать много раз.

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Дата публикации
Просмотры
260
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