Как сделать котлеты более сочными: именитые шеф-повара добавляют в фарш очень интересный ингредиент

Опытные повара умеют готовить котлеты так, что из них вытекает аппетитный сок. Оказывается, создать такой эффект у себя на кухне по силам каждому!

Котлеты должны быть мягкими и сочными, но не всегда получаются такими, как хотелось бы. Однако, узнав этот кулинарный секрет, который используют самые лучшие шеф-повара мира, вы навсегда забудете об этой проблеме!

Как сделать котлеты невероятно сочными

Хотите, чтобы котлеты были нежными и сочными? Вся хитрость – в добавлении немного фруктового сока к фаршу. Яблочный, лимонный или апельсиновый – выбирайте по своему вкусу, и ваши котлеты станут еще ароматнее и вкуснее!

Содержащаяся в соке кислота делает мясо более мягким, а природный сахар карамелизуется во время жарки, создавая аппетитную румяную корочку. Достаточно одной столовой ложки сока на полкило фарша. После смешивания следует дать фаршу настояться 15 минут.

Профессиональные повара советуют не только выкладывать готовые котлеты на бумажные полотенца, но и накрывать их фольгой. Это не только поможет избавиться от лишнего жира, но и сохранит сочность блюда.

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