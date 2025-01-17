Как сделать куриный бульон ароматным и насыщенным: лайфхак французских поваров

В холодное время года вкусный насыщенный бульон – это необходимое блюдо для согревания и укрепления иммунитета.

Французские повара знают, как приготовить вкуснейший бульон в мире. Надо только знать один секрет, которым профессиональные кулинары пользуются уже много десятилетий. Рассказываем, что нужно добавить в бульон, чтобы его вкус был неотразим.

Как сварить насыщенный ароматный бульон: секрет французских поваров

Самый простой способ полностью раскрыть аромат блюда – воспользоваться букетиком из пряных трав. Классический букет состоит из трех компонентов – петрушки, чабреца и лаврового листа. Однако бульон еще любит зелень лука-порея, базилик, сельдерей, розмарин, а также обжаренную морковь.

Букетик можно собрать из любых специй, затем его следует перевязать нитью и варить вместе с мясом и костями. Затем травы извлекают из кастрюли и выбрасывают. Пряности можно сложить в марлевый мешочек, завязать, опустить в бульон, а после приготовления блюда просто выбросить.

Однако букетик – это не единственный способ усилить вкус блюда. Придать бульону более насыщенный вкус можно с помощью куриных ножек, которые богаты коллагеном. Дайте им повариться вместе с зеленью и другим мясом, куриные ножки сделают бульон насыщеннее и ароматнее.

Также довольно часто бульон варят для больных простудой. Чтобы усилить его лечебный эффект, можно добавить те составляющие, которые повышают иммунитет. Например, положите в блюдо несколько ломтиков имбиря и щепотку курукумы.

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