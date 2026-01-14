Как сделать курятник теплым даже при -20°C: секреты идеального утепления

Как утеплить курятник зимой / © pexels.com

Реклама

Самый эффективный вариант — минеральная вата, которая отлично сохраняет тепло и не пропускает холод. Также популярен и доступен по цене пенопласт, который легко монтировать. Некоторые хозяева добавляют для изоляции солому и опилки — природные, экологичные материалы, которые прекрасно дополняют основное утепление.

Не менее важно позаботиться о полу: толстый слой опилок или соломы создает естественный тепловой барьер и обеспечивает комфорт для кур. Стены следует обшить деревянными панелями или фанерой, дополнительно проложив утеплитель. Но тепло не должно мешать свежему воздуху: продуманная вентиляция поможет избежать влаги и предотвратить болезни. Оптимально производить небольшие отверстия с клапанами для регулировки воздухообмена.

Зимой природного света часто не хватает. Поэтому следует использовать лампы накаливания или инфракрасные обогреватели, которые будут одновременно согревать и освещать курятник.

Реклама

Не менее важно сбалансированное питание. Зимой добавляйте в рацион кур высококалорийные продукты: зерновые смеси, кукурузу, подсолнечный шрот и немного рыбьего жира. Такая еда дает энергию для борьбы с холодом и помогает птицам сохранять тепло.

Применив эти простые, недорогие, но чрезвычайно эффективные методы, вы обеспечите курам теплый, уютный курятник и стабильную яйценоскость даже в самые сильные морозы.