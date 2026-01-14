- Дата публикации
Как сделать курятник теплым даже при -20°C: секреты идеального утепления
Зима — испытание не только для людей, но и для наших пернатых друзей. Чтобы куры оставались здоровыми и продолжали радовать хозяев свежими яйцами даже при морозе до -20°C, необходимо создать в курятнике комфортные условия. И первое, на что стоит обратить внимание, это тепло и утепление.
Самый эффективный вариант — минеральная вата, которая отлично сохраняет тепло и не пропускает холод. Также популярен и доступен по цене пенопласт, который легко монтировать. Некоторые хозяева добавляют для изоляции солому и опилки — природные, экологичные материалы, которые прекрасно дополняют основное утепление.
Не менее важно позаботиться о полу: толстый слой опилок или соломы создает естественный тепловой барьер и обеспечивает комфорт для кур. Стены следует обшить деревянными панелями или фанерой, дополнительно проложив утеплитель. Но тепло не должно мешать свежему воздуху: продуманная вентиляция поможет избежать влаги и предотвратить болезни. Оптимально производить небольшие отверстия с клапанами для регулировки воздухообмена.
Зимой природного света часто не хватает. Поэтому следует использовать лампы накаливания или инфракрасные обогреватели, которые будут одновременно согревать и освещать курятник.
Не менее важно сбалансированное питание. Зимой добавляйте в рацион кур высококалорийные продукты: зерновые смеси, кукурузу, подсолнечный шрот и немного рыбьего жира. Такая еда дает энергию для борьбы с холодом и помогает птицам сохранять тепло.
Применив эти простые, недорогие, но чрезвычайно эффективные методы, вы обеспечите курам теплый, уютный курятник и стабильную яйценоскость даже в самые сильные морозы.