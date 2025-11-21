ТСН в социальных сетях

Как сделать квартиру теплее на 2–3 градуса: лайфхак с фольгой для окон

Зима приносит праздничное настроение, запах мандаринов и повышенные счета за отопление. Каждый ищет способы, как утеплить квартиру и сохранить тепло, не используя обогреватель по полной. И тут на помощь приходит обычный лайфхак с фольгой.

Татьяна Мележик
Зачем клеить фольгу на окно зимой

Зачем клеить фольгу на окно зимой / © ТСН

Фольга известна своей способностью отражать тепло. Приклеив ее на оконное стекло, вы создаете своеобразный тепловой барьер: тепло от батарей не “убегает” через стекло на улицу, а возвращается обратно в комнату. Благодаря этому температура в доме повышается на 2–3 градуса, а эффект экономии на отоплении ощутим уже в первые дни использования.

Но это еще не всё. Один из главных бонусов фольги — борьба с конденсатом на окнах. Когда теплый, влажный воздух сталкивается с холодным стеклом, образуются капли, которые портят рамы и способствуют появлению плесени. Фольга уменьшает разность температур между комнатой и стеклом, поэтому конденсата становится меньше или совсем исчезает.

Этот простой лайфхак с фольгой делает ваш дом более теплым, комфортным и помогает сохранить окна в идеальном состоянии. Используйте его сами и делитесь секретом с друзьями — эффект поражает!

