Как сделать квартиру теплее на 2–3 градуса: лайфхак с фольгой для окон

Зачем клеить фольгу на окно зимой / © ТСН

Фольга известна своей способностью отражать тепло. Приклеив ее на оконное стекло, вы создаете своеобразный тепловой барьер: тепло от батарей не “убегает” через стекло на улицу, а возвращается обратно в комнату. Благодаря этому температура в доме повышается на 2–3 градуса, а эффект экономии на отоплении ощутим уже в первые дни использования.

Но это еще не всё. Один из главных бонусов фольги — борьба с конденсатом на окнах. Когда теплый, влажный воздух сталкивается с холодным стеклом, образуются капли, которые портят рамы и способствуют появлению плесени. Фольга уменьшает разность температур между комнатой и стеклом, поэтому конденсата становится меньше или совсем исчезает.

Этот простой лайфхак с фольгой делает ваш дом более теплым, комфортным и помогает сохранить окна в идеальном состоянии. Используйте его сами и делитесь секретом с друзьями — эффект поражает!