Как сделать квартиру теплее на 35%: простые решения, которые зимой сохранят тепло

Когда наступают холода, температура в комнатах опускается все ниже. В доме часто бродят неприятные сквозняки и дует из окон, хотя стоят энергоэффективные стеклопакеты и проблем не должно быть. Тогда приходится одевать по две кофты, и даже включенное отопление не очень помогает. Но этого можно избежать, если знать несколько простых трюков. Рассказываем, как избежать расхода тепла и неприятных сквозняков в квартире или доме с помощью действенных методов.

Как сохранить тепло в доме: простые решения для максимального результата

Утепление входной двери. От двери следует расход тепла в 15%, поэтому нужно восстановить плотность их примыкания к дверной коробке. Это можно сделать с помощью монтажной пены, специальных реек для щелей, уплотнителей и т.д. Можно самостоятельно сшить защиты-мешки, которые кладутся под дверь, чтобы избежать прохождения холодного воздуха. Кроме того, эти мешки могут служить шумоизоляцией, поэтому их можно использовать круглый год. Для того чтобы их сделать, нужно немного ткани, песка и сноровки рук.

От двери следует расход тепла в 15%, поэтому нужно восстановить плотность их примыкания к дверной коробке. Это можно сделать с помощью монтажной пены, специальных реек для щелей, уплотнителей и т.д. Можно самостоятельно сшить защиты-мешки, которые кладутся под дверь, чтобы избежать прохождения холодного воздуха. Кроме того, эти мешки могут служить шумоизоляцией, поэтому их можно использовать круглый год. Для того чтобы их сделать, нужно немного ткани, песка и сноровки рук. Утеплите окна. Через щели в окнах из дома идет до 25% тепла. Если нет установленных стеклопакетов, то окна необходимо утеплить. Чтобы заблокировать вход холодного воздуха в квартиру из окон, можно воспользоваться простым трюком. Прекрасным решением станут шторы из плотной ткани и жалюзи, которые нужно закрывать на ночь. Так вы снизите расход тепла через оконное стекло. Также стоит приобрести набор для утепления окон, чтобы оградить себя от возможных сквозняков.

Через щели в окнах из дома идет до 25% тепла. Если нет установленных стеклопакетов, то окна необходимо утеплить. Чтобы заблокировать вход холодного воздуха в квартиру из окон, можно воспользоваться простым трюком. Прекрасным решением станут шторы из плотной ткани и жалюзи, которые нужно закрывать на ночь. Так вы снизите расход тепла через оконное стекло. Также стоит приобрести набор для утепления окон, чтобы оградить себя от возможных сквозняков. Утепление стен и полов. В панельных домах через наружные стены выходит до 35% тепла. Если утеплять такой дом, это влетит в копеечку, поэтому есть самый простой бюджетный вариант, который поможет сохранить тепло. Чтобы не дуло со стен, к ним можно приставить шкафы, повесить картины и гобелены. На пол следует постелить ковры, которые не будут пропускать холодный воздух и не выпускать тепло.

В панельных домах через наружные стены выходит до 35% тепла. Если утеплять такой дом, это влетит в копеечку, поэтому есть самый простой бюджетный вариант, который поможет сохранить тепло. Чтобы не дуло со стен, к ним можно приставить шкафы, повесить картины и гобелены. На пол следует постелить ковры, которые не будут пропускать холодный воздух и не выпускать тепло. Солнечный свет. Пропускайте днем в помещение как можно больше дневного света. Он составляет 3% тепла в квартире. Казалось бы, такая мелочь, но она может помочь сохранить тепло в доме. Утром обязательно раздвигайте шторы и впускайте максимальное количество солнечного света.

Пропускайте днем в помещение как можно больше дневного света. Он составляет 3% тепла в квартире. Казалось бы, такая мелочь, но она может помочь сохранить тепло в доме. Утром обязательно раздвигайте шторы и впускайте максимальное количество солнечного света. Вентиляционные проемы в квартире. Наверняка не каждому известно, но через вентиляционную систему из дома уходит до 30% тепла. Закрывать отверстия вентиляции в квартире запрещено по технике безопасности. Но их можно прикрыть картонкой или дверцей, что повысит температуру на 5 градусов. Также старайтесь минимизировать использование электровентиляторов и вытяжек.

Наверняка не каждому известно, но через вентиляционную систему из дома уходит до 30% тепла. Закрывать отверстия вентиляции в квартире запрещено по технике безопасности. Но их можно прикрыть картонкой или дверцей, что повысит температуру на 5 градусов. Также старайтесь минимизировать использование электровентиляторов и вытяжек. Повышение эффективности батарей. От радиаторов в квартире уходит до 90% тепла. Чтобы сделать батареи более эффективными, можно выкрасить их в темный цвет, радиатор отдает тогда тепла на 10% больше. Также гладкая батарея увеличит теплоотдачу на 10%. Максимально освободите пространство вокруг батарей, протирайте их от пыли. Можно самостоятельно сделать теплоотражающий фон и установить его между стеной и радиатором. Для этого следует использовать фольгу. Это сразу повысит отдачу тепла на 20%, потому что теперь батареи не будут обогревать стены.

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