Как сделать мраморные пасхальные яйца на Пасху без химии своими руками

Мраморные пасхальные яйца. Фото: https://www.youtube.com/@beautiful_at_home

Для создания эффектных мраморных яиц к Пасхе не обязательно использовать искусственные красители. Экпсерты предлагают простой и безопасный способ окрашивания с помощью подручных средств, которые найдутся на каждой кухне. Благодаря сочетанию бумаги, луковой шелухи и чая каркаде каждое яйцо получает неповторимый рисунок.

Ингредиенты и материалы

Для работы понадобятся сырые яйца (лучше брать белые для более яркого контраста), которые необходимо предварительно помыть.

Основным красящим элементом выступает смесь измельченной луковой шелухи — смесь обыкновенного желтого и синего лука.

Также необходимо подготовить обычный белый лист бумаги формата А4.

Для фиксации декора на яйцах понадобятся:

Небольшие куски марли или бинта;

Крепкие нити;

Миска с чистой водой;

Кастрюля для варки.

Как сделать яйца мраморными

Процесс подготовки начинается с измельчения бумаги и шелухи. Лист бумаги нарезают на мелкие полоски, а затем на произвольные геометрические фигуры — треугольники или прямоугольники.

Луковую шелуху нужно мелко порубить ножом. Оба компонента тщательно перемешиваются в одной емкости.

Каждое мокрое сырое яйцо обкачивают в смеси бумаги и шелухи так, чтобы к скорлупе прилипло как можно больше частиц.

После этого яйцо плотно обертывают марлей или бинтом и крепко завязывают нитью, создавая плотный мешочек, чтобы зафиксировать будущий рисунок на время варки.

Подготовленные заготовки выкладывают в кастрюлю, куда предварительно насыпали 3 столовые ложки сухого каркаде чая с горкой. Этого объема хватит для окрашивания до 10 яиц. Содержимое кастрюли заливают водой так, чтобы она полностью покрыла яйца и добавляли одну столовую ложку уксуса для закрепления цвета.

Яйца варят 10 минут после закипания, затем выключают огонь. На этом шаге можно регулировать интенсивность цвета. Для светло-серых оттенков яйца оставляют в растворе на 30–40 минут, для глубокого темного цвета следует выдерживать яйца в чае от 3 до 4 часов.

После окраски яйца осторожно достают из марли, промывают под проточной водой и выкладывают на полотенце до полного высыхания. Чтобы подчеркнуть мраморный узор и добавить праздничный блеск, сухую скорлупу следует натереть небольшим количеством подсолнечного масла.