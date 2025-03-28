Как сделать мутный бульон для холодца прозрачным: три лучших способа

Способ №1. Сначала из готового бульона следует выбрать кости, мясо и овощи, затем необходимо процедить жидкость. Хорошо взбейте белок одного куриного яйца и влейте тонкой струйкой в теплый бульон, постоянно помешивая его. Верните кастрюлю на плиту и вскипятите бульон, не забывая помешивать. Через три минуты белок свернется и соберет всю суспензию мяса. Выключите плиту и оставьте бульон на 15 минут, чтобы хлопья успели осесть на дно. Затем нужно еще раз процедить жидкость.

Способ №2. Для такого метода понадобится белок одного яйца и немного фарша. Смешайте фарш с белком, добавьте немного воды и введите в мутный бульон. Доведите его до кипения, постоянно помешивая. Поварите минуты три, чтобы фарш опустился на дно. Он впитает все, что делает бульон мутным. Затем жидкость нужно процедить.