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Как сделать мутный бульон для холодца прозрачным: три лучших способа
Если у вас получился мутный бульон, не стоит паниковать, ведь эту ситуацию очень легко исправить.
Как сделать мутный бульон на холодец прозрачным: три кулинарных трюка
Способ №1. Сначала из готового бульона следует выбрать кости, мясо и овощи, затем необходимо процедить жидкость. Хорошо взбейте белок одного куриного яйца и влейте тонкой струйкой в теплый бульон, постоянно помешивая его. Верните кастрюлю на плиту и вскипятите бульон, не забывая помешивать. Через три минуты белок свернется и соберет всю суспензию мяса. Выключите плиту и оставьте бульон на 15 минут, чтобы хлопья успели осесть на дно. Затем нужно еще раз процедить жидкость.
Способ №2. Для такого метода понадобится белок одного яйца и немного фарша. Смешайте фарш с белком, добавьте немного воды и введите в мутный бульон. Доведите его до кипения, постоянно помешивая. Поварите минуты три, чтобы фарш опустился на дно. Он впитает все, что делает бульон мутным. Затем жидкость нужно процедить.
Способ №3. Эта хитрость также поможет сделать холодец прозрачным и аппетитным. Надо взять половинку лимона и выжать из него сок. Сначала бульон следует процедить, затем добавить в него лимонный сок и вскипятить снова. Жидкость с лимоном должна вариться около 20 минут на слабом огне. Затем необходимо добавить два яичных белка, разбавленных холодной водой и снова довести бульон до кипения. После отключения плиты нужно собрать всю пену и свернувшийся белок. При необходимости бульон лучше процедить снова.
Как варить бульон на холодец, чтобы он получился прозрачным
Профессиональные повара рекомендуют придерживаться этих простых советов, чтобы бульон для холодца всегда получался прозрачным.
Необходимо варить холодец только из свежих качественных продуктов.
Мясо нужно на ночь замачивать в воде.
Не следует варить бульон на большом огне.
Нельзя накрывать кастрюлю крышкой.
Надо регулярно убирать пену с поверхности бульона.
Нельзя часто перемешивать бульон.
Бульон после приготовления нужно обязательно процедить.