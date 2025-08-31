Как сделать мутный бульон прозрачным / © Фото из открытых источников

Почему бульон получается мутным

Резкий старт: если сразу залить мясо крутым кипятком, белки быстро сворачиваются, образуя пену и мутность.

Слишком сильный огонь: во время бурления жир и белки разбиваются на мелкие частицы и остаются в жидкости.

Недостаточное снятие пены: именно пена является главной причиной мутного бульона.

Как приготовить идеально прозрачный бульон: маленькая хитрость, о которой никто не знает

Многие хозяйки жалуются, что при приготовлении супов или борщей бульон получается мутным. Но есть одна простая хитрость: достаточно добавить кусочек сырого картофеля в процессе варки. Этот овощ «собирает» лишние примеси и жиры, и уже через 10 минут бульон становится светлее и прозрачнее. Затем картофель можно вынуть или использовать для приготовления супа.

Еще полезные советы, как сварить прозрачный бульон