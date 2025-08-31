- Дата публикации
Как сделать мутный бульон прозрачным: добавьте этот ингредиент — и он станет чище слезы
Чтобы получить прозрачный бульон, достаточно соединить несколько простых правил варки, тогда ваши супы будут иметь не только насыщенный вкус, но и привлекательный вид.
Почему бульон получается мутным
Резкий старт: если сразу залить мясо крутым кипятком, белки быстро сворачиваются, образуя пену и мутность.
Слишком сильный огонь: во время бурления жир и белки разбиваются на мелкие частицы и остаются в жидкости.
Недостаточное снятие пены: именно пена является главной причиной мутного бульона.
Как приготовить идеально прозрачный бульон: маленькая хитрость, о которой никто не знает
Многие хозяйки жалуются, что при приготовлении супов или борщей бульон получается мутным. Но есть одна простая хитрость: достаточно добавить кусочек сырого картофеля в процессе варки. Этот овощ «собирает» лишние примеси и жиры, и уже через 10 минут бульон становится светлее и прозрачнее. Затем картофель можно вынуть или использовать для приготовления супа.
Еще полезные советы, как сварить прозрачный бульон
Начинайте с холодной воды. Мясо или кости всегда заливайте холодной водой, чтобы белки получались постепенно и легко снимались.
Снимайте пену. На первых этапах варки появляется больше пены, ее следует убирать ложкой или шумовкой.
Используйте слабый огонь. Едва заметное томление поможет сохранить бульон прозрачным, а не мутным.
Добавьте сырую картофелину. Она забирает лишний жир и делает жидкость светлее.
Не перемешивайте бульон. Это поднимает частицы осадка со дна и делает его мутным.
Процедите через марлю или сито. Если нужно сварить совершенно прозрачный бульон, после варки можно процедить его в чистую кастрюлю.
Секрет с белком. Кулинары советуют еще один прием: взбитый яичный белок, добавленный в горячий бульон, собирает мелкие частицы мути. Затем бульон необходимо процедить.