Как сделать мясо идеально мягким: кулинарный лайфхак от шеф-повара

Как сделать мясо мягким

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Казалось бы, для идеального сочного стейка нужен только дорогой и качественный кусок говядины. Но на самом деле существует один гениальный трюк, который позволит превратить любой отрез мяса в невероятно нежное и сочное блюдо. Профессиональный шеф-повар Джоши Джин раскрыл секретный ингредиент, который стоит копейки, но способен совершить настоящее кулинарное чудо.

Секретный ингредиент, который сделает мясо «бархатным»

Это магическое средство — обычная пищевая сода, а техника, активно используемая в китайской кухне для смягчения мяса, называется «бархатированием».

Само применение соды позволяет смягчить мышечные волокна, превращая жесткий кусок говядины в деликатный тающий во рту стейк.

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Как работает сода? Все дело в химии — пищевая сода имеет щелочные свойства. Когда ее наносят на мясо, она увеличивает уровень pH на его поверхности. Это мешает белкам чрезмерно уплотняться во время термической обработки, что предотвращает жесткость мяса.

Как сделать мясо мягким: инструкция для идеального результата

Чтобы достичь идеального результата, важно придерживаться нескольких простых шагов:

Возьмите небольшое количество пищевой соды и равномерно посыпьте ею мясо со всех сторон. Шеф Джин советует использовать примерно одну чайную ложку соды на 500 г мяса.

Оставьте мясо отдыхать на 15-30 минут . Этого достаточно, чтобы сода сработала.

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После маринования тщательно промойте мясо под проточной холодной водой. Это нужно, чтобы смыть все остатки соды, иначе она оставит неприятный привкус.

Обязательно просушите мясо бумажным полотенцем. Далее готовьте как обычно.

Пользователи, уже испытавшие этот лайфхак, не могут нахвастаться. Они утверждают, что даже дешевые куски мяса, купленные в супермаркете, по вкусу становятся не хуже ресторанных стейков.