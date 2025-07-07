Как сделать натуральный дезодорант своими руками: значительно лучше и безопаснее магазинных средств

Как сделать натуральный дезодорант своими руками / © Pixabay

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Основным отличием природных дезодорантов является их способность не только блокировать выделение пота, но и превосходное поглощение неприятного запаха.

Сода и кокосовое масло

Это самый популярный рецепт домашнего дезодоранта. Он отлично нейтрализует запахи и подходит абсолютно всем типам кожи.

Ингредиенты:

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натуральное, нерафинированное кокосовое масло — 2 ст. ложки;

сода пищевая — 1,5 ст. ложки;

картофельный или кукурузный крахмал — 1,5 ст. ложки;

эфирное масло любой запах — 5-10 капель.

Готовить такой дезодорант проще простого:

Кокосовое масло следует растопить в микроволновке или на водяной бане до жидкого состояния. Добавить крахмал и соду, хорошо перемешать, чтобы не было комочков. Добавить любимое эфирное масло, перемешать еще раз. Перелить получившуюся смесь в небольшую баночку с крышечкой. Подождать, чтобы она застыла.

Если у вас очень чувствительная кожа, лучше снизить количество пищевой соды, а вместо нее добавить белую глину.

Пчелиный воск

Если вам нравятся дезодоранты в стеке, попробуйте домашний рецепт. Его удобно брать с собой в поездке.

Ингредиенты:

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кокосовое масло — 2 ст. ложки;

пчелиный воск — 1 ст. кровати;

сода пищевая — 1 ст. кровати;

крахмал кукурузный — 1 ст. кровати;

любимое эфирное масло — 10 капель.

Готовить такой дезодорант-сток тоже очень просто:

Растопите пчелиный воск и кокосовое масло в водяной бане до жидкого состояния. Снимите смесь с огня, добавьте кукурузный крахмал. Добавьте любимое эфирное масло и залейте получившуюся смесь в пустые стики (можно взять из старого магазинного дезодоранта).

Если у вас нет стика, вы можете использовать силиконовую форму или даже небольшую стеклянную баночку.

Магниевое масло (для чувствительной кожи)

Если от пищевой соды у вас появляется раздражение, тогда этот вариант вам подойдет больше всего. Магниевое масло известно тем, что способно нейтрализовать неприятные запахи, но не вызывает сыпь или сухость.

Ингредиенты:

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кокосовое масло или масло карите — 2 ст. ложки;

магниевое масло (продается в любой аптеке) — 1 ст. кровати;

крахмал кукурузный — 1 ст. кровати;

любимое эфирное масло — 5-10 капель.

Готовить его просто и быстро даже без соответствующих навыков:

Масло карите растопите на водяной бане до жидкого состояния. Добавьте крахмал и магниевое масло, перемешайте до однородности. Добавьте любимое эфирное масло, перелейте в стеклянную баночку с крышечкой. Крем наносится в небольшом количестве на сухую кожу.

Важно хранить домашние дезодоранты в прохладном месте. Это особенно актуально для летнего периода, ведь кокосовое масло или масло карите может растаять любое средство после душа на чистую и сухую кожу. Перед первым использованием обязательно нанесите небольшое количество на сгиб локтя, чтобы проверить аллергическую реакцию.