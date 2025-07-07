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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Как сделать натуральный дезодорант своими руками: значительно лучше и безопаснее магазинных средств

В магазинных дезодорантах почти всегда присутствовали вещества, которые раздражают кожу: спирт, ароматизаторы, алюминий. Из-за этого возникают сухость под мышками, зуд, покраснение. Именно поэтому следует попытаться приготовить свой домашний дезодорант из подручных средств.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Как сделать натуральный дезодорант своими руками

Как сделать натуральный дезодорант своими руками / © Pixabay

Основным отличием природных дезодорантов является их способность не только блокировать выделение пота, но и превосходное поглощение неприятного запаха.

Сода и кокосовое масло

Это самый популярный рецепт домашнего дезодоранта. Он отлично нейтрализует запахи и подходит абсолютно всем типам кожи.

Ингредиенты:

  • натуральное, нерафинированное кокосовое масло — 2 ст. ложки;

  • сода пищевая — 1,5 ст. ложки;

  • картофельный или кукурузный крахмал — 1,5 ст. ложки;

  • эфирное масло любой запах — 5-10 капель.

Готовить такой дезодорант проще простого:

  1. Кокосовое масло следует растопить в микроволновке или на водяной бане до жидкого состояния.

  2. Добавить крахмал и соду, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.

  3. Добавить любимое эфирное масло, перемешать еще раз.

  4. Перелить получившуюся смесь в небольшую баночку с крышечкой. Подождать, чтобы она застыла.

Если у вас очень чувствительная кожа, лучше снизить количество пищевой соды, а вместо нее добавить белую глину.

Пчелиный воск

Если вам нравятся дезодоранты в стеке, попробуйте домашний рецепт. Его удобно брать с собой в поездке.

Ингредиенты:

  • кокосовое масло — 2 ст. ложки;

  • пчелиный воск — 1 ст. кровати;

  • сода пищевая — 1 ст. кровати;

  • крахмал кукурузный — 1 ст. кровати;

  • любимое эфирное масло — 10 капель.

Готовить такой дезодорант-сток тоже очень просто:

  1. Растопите пчелиный воск и кокосовое масло в водяной бане до жидкого состояния.

  2. Снимите смесь с огня, добавьте кукурузный крахмал.

  3. Добавьте любимое эфирное масло и залейте получившуюся смесь в пустые стики (можно взять из старого магазинного дезодоранта).

Если у вас нет стика, вы можете использовать силиконовую форму или даже небольшую стеклянную баночку.

Магниевое масло (для чувствительной кожи)

Если от пищевой соды у вас появляется раздражение, тогда этот вариант вам подойдет больше всего. Магниевое масло известно тем, что способно нейтрализовать неприятные запахи, но не вызывает сыпь или сухость.

Ингредиенты:

  • кокосовое масло или масло карите — 2 ст. ложки;

  • магниевое масло (продается в любой аптеке) — 1 ст. кровати;

  • крахмал кукурузный — 1 ст. кровати;

  • любимое эфирное масло — 5-10 капель.

Готовить его просто и быстро даже без соответствующих навыков:

  1. Масло карите растопите на водяной бане до жидкого состояния. Добавьте крахмал и магниевое масло, перемешайте до однородности.

  2. Добавьте любимое эфирное масло, перелейте в стеклянную баночку с крышечкой.

  3. Крем наносится в небольшом количестве на сухую кожу.

Важно хранить домашние дезодоранты в прохладном месте. Это особенно актуально для летнего периода, ведь кокосовое масло или масло карите может растаять любое средство после душа на чистую и сухую кожу. Перед первым использованием обязательно нанесите небольшое количество на сгиб локтя, чтобы проверить аллергическую реакцию.

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Дата публикации
Количество просмотров
34
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