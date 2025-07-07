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Как сделать натуральный дезодорант своими руками: значительно лучше и безопаснее магазинных средств
В магазинных дезодорантах почти всегда присутствовали вещества, которые раздражают кожу: спирт, ароматизаторы, алюминий. Из-за этого возникают сухость под мышками, зуд, покраснение. Именно поэтому следует попытаться приготовить свой домашний дезодорант из подручных средств.
Основным отличием природных дезодорантов является их способность не только блокировать выделение пота, но и превосходное поглощение неприятного запаха.
Сода и кокосовое масло
Это самый популярный рецепт домашнего дезодоранта. Он отлично нейтрализует запахи и подходит абсолютно всем типам кожи.
Ингредиенты:
натуральное, нерафинированное кокосовое масло — 2 ст. ложки;
сода пищевая — 1,5 ст. ложки;
картофельный или кукурузный крахмал — 1,5 ст. ложки;
эфирное масло любой запах — 5-10 капель.
Готовить такой дезодорант проще простого:
Кокосовое масло следует растопить в микроволновке или на водяной бане до жидкого состояния.
Добавить крахмал и соду, хорошо перемешать, чтобы не было комочков.
Добавить любимое эфирное масло, перемешать еще раз.
Перелить получившуюся смесь в небольшую баночку с крышечкой. Подождать, чтобы она застыла.
Если у вас очень чувствительная кожа, лучше снизить количество пищевой соды, а вместо нее добавить белую глину.
Пчелиный воск
Если вам нравятся дезодоранты в стеке, попробуйте домашний рецепт. Его удобно брать с собой в поездке.
Ингредиенты:
кокосовое масло — 2 ст. ложки;
пчелиный воск — 1 ст. кровати;
сода пищевая — 1 ст. кровати;
крахмал кукурузный — 1 ст. кровати;
любимое эфирное масло — 10 капель.
Готовить такой дезодорант-сток тоже очень просто:
Растопите пчелиный воск и кокосовое масло в водяной бане до жидкого состояния.
Снимите смесь с огня, добавьте кукурузный крахмал.
Добавьте любимое эфирное масло и залейте получившуюся смесь в пустые стики (можно взять из старого магазинного дезодоранта).
Если у вас нет стика, вы можете использовать силиконовую форму или даже небольшую стеклянную баночку.
Магниевое масло (для чувствительной кожи)
Если от пищевой соды у вас появляется раздражение, тогда этот вариант вам подойдет больше всего. Магниевое масло известно тем, что способно нейтрализовать неприятные запахи, но не вызывает сыпь или сухость.
Ингредиенты:
кокосовое масло или масло карите — 2 ст. ложки;
магниевое масло (продается в любой аптеке) — 1 ст. кровати;
крахмал кукурузный — 1 ст. кровати;
любимое эфирное масло — 5-10 капель.
Готовить его просто и быстро даже без соответствующих навыков:
Масло карите растопите на водяной бане до жидкого состояния. Добавьте крахмал и магниевое масло, перемешайте до однородности.
Добавьте любимое эфирное масло, перелейте в стеклянную баночку с крышечкой.
Крем наносится в небольшом количестве на сухую кожу.
Важно хранить домашние дезодоранты в прохладном месте. Это особенно актуально для летнего периода, ведь кокосовое масло или масло карите может растаять любое средство после душа на чистую и сухую кожу. Перед первым использованием обязательно нанесите небольшое количество на сгиб локтя, чтобы проверить аллергическую реакцию.