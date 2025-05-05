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Как сделать освежитель воздуха своими руками: дома всегда будет царить свежий и приятный аромат
Для приготовления спрея понадобится всего два ингредиента и вода. Такое средство заменит дорогостоящие диффузоры и освежители воздуха.
Рассказываем, как приготовить освежитель воздуха, ничем не уступающий дорогим купленным средствам.
Как приготовить освежитель воздуха своими руками
Способ №1. Надо взять 6 столовых ложек дистиллированной или кипяченой воды по 10 капель лимонного и лавандового масла. Можно приобрести готовую смесь этих масел. Чтобы составляющие хорошо растворились, следует добавить 2 столовые ложки спирта или водки. Все ингредиенты нужно насыпать в бутылку с пульверизатором и хорошо перемешать. Самодельный освежитель воздуха используется так же, как и магазинный. Чтобы средство не оставляло следы на поверхностях, перед его применением нужно избавиться от пыли на мебели, иначе могут быть пятна. Спреем можно обработать одежду в шкафах, чтобы не было устаревшего запаха.
Способ №2. Еще можно сделать желейный освежитель воздуха, который подойдет для использования в туалете и ванной комнате. Возьмите небольшой пластмассовый контейнер, насыпьте туда 200 г горячей воды, 2 столовые ложки желатина и тщательно перемешайте, чтобы он растворился. Затем в желатиновый раствор необходимо добавить 20 капель эфирного масла с любимым ароматом и немного красителя по желанию. Готовую смесь нужно разлить в баночки и расставить в ванной или на подоконниках по всему дому. Банки закрывать не следует, чтобы приятный аромат распространялся по квартире.