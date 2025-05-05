Как сделать освежитель воздуха своими руками: дома всегда будет царить свежий и приятный аромат

Способ №1. Надо взять 6 столовых ложек дистиллированной или кипяченой воды по 10 капель лимонного и лавандового масла. Можно приобрести готовую смесь этих масел. Чтобы составляющие хорошо растворились, следует добавить 2 столовые ложки спирта или водки. Все ингредиенты нужно насыпать в бутылку с пульверизатором и хорошо перемешать. Самодельный освежитель воздуха используется так же, как и магазинный. Чтобы средство не оставляло следы на поверхностях, перед его применением нужно избавиться от пыли на мебели, иначе могут быть пятна. Спреем можно обработать одежду в шкафах, чтобы не было устаревшего запаха.