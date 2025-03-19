Как сделать пасхальные яйца мраморными: таких точно ни у кого не будет

Рецепт, как сделать пасхальные яйца.
В этом году православные и католики будут праздновать Пасху одновременно — 20 апреля 2025 года. Рассказываем прекрасный способ, как необычно покрасить яйца на Пасху
Для 8-10 яиц понадобится:
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2 ч. л. куркумы,
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3 ст. л. чая каркаде,
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1 час. л. соли.
Как покрасить пасхальные яйца
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Яйца залейте в кастрюле водой.
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Добавьте в воду соль, каркаде, куркуму.
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Тщательно перемешайте и доведите до кипения. После закипания воды варите яйца в течение 10 минут.
- Выключите огонь и настаивайте яйца в этой воде два часа.
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Высушите пасхальные яйца. После этого протрите их маслом для блеска.
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