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Как сделать пасхальные яйца мраморными: таких точно ни у кого не будет

Как сделать пасхальные яйца мраморными: таких точно ни у кого не будет

Мраморные пасхальные яйца// фото: gordonua.com

Рецепт, как сделать пасхальные яйца.

В этом году православные и католики будут праздновать Пасху одновременно — 20 апреля 2025 года. Рассказываем прекрасный способ, как необычно покрасить яйца на Пасху

Для 8-10 яиц понадобится:

  • 2 ч. л. куркумы,

  • 3 ст. л. чая каркаде,

  • 1 час. л. соли.

Как покрасить пасхальные яйца

  • Яйца залейте в кастрюле водой.

  • Добавьте в воду соль, каркаде, куркуму.

  • Тщательно перемешайте и доведите до кипения. После закипания воды варите яйца в течение 10 минут.

  • Выключите огонь и настаивайте яйца в этой воде два часа.

  • Высушите пасхальные яйца. После этого протрите их маслом для блеска.

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