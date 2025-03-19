Как сделать пасхальные яйца мраморными: таких точно ни у кого не будет

В этом году православные и католики будут праздновать Пасху одновременно — 20 апреля 2025 года. Рассказываем прекрасный способ, как необычно покрасить яйца на Пасху

Для 8-10 яиц понадобится:

2 ч. л. куркумы,

3 ст. л. чая каркаде,

1 час. л. соли.

Как покрасить пасхальные яйца

Яйца залейте в кастрюле водой.

Добавьте в воду соль, каркаде, куркуму.

Тщательно перемешайте и доведите до кипения. После закипания воды варите яйца в течение 10 минут.

Выключите огонь и настаивайте яйца в этой воде два часа.

Высушите пасхальные яйца. После этого протрите их маслом для блеска.

Читайте также: