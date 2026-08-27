Как сделать перелет более комфортным: 9 секретов бортпроводников, которые стоит знать

Что нужно сделать перед полетом — основные советы бортпроводников / © Pixabay

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Авиапутешествие может стать гораздо проще, если подготовиться к нему заранее. Бортпроводники, которые регулярно проводят в самолетах сотни часов, назвали несколько способов избежать лишнего стресса в аэропорту и сделать сам перелет более комфортным.

О девяти практических советах членов экипажей различных авиакомпаний пишет Travel + Leisure.

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Уточните, на каком самолете вы летите

Стюардесса Turkish Airlines Дуйгу Эрен Тося советует ещё до поездки выяснить, на каком типе самолёта будет выполняться рейс. Это позволит лучше понять, чего ожидать от салона, а также выбрать класс и место в соответствии с собственными потребностями и бюджетом.

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Заранее уточните правила перевозки багажа

Перед каждым рейсом следует заново проверять ограничения конкретной авиакомпании в отношении ручной клади и зарегистрированного багажа. Прежде всего речь идет о допустимых размерах и весе чемоданов. Это поможет избежать неожиданных доплат уже в аэропорту.

Правильно укладывайте ручную кладь

Стюардесса Delta Air Lines Тифсит Теферра рекомендует укладывать громоздкую одежду, в частности куртки, на дно чемодана, а легкие вещи, такие как футболки, сворачивать. Для упорядочивания вещей можно использовать упаковочные кубики, отдельно складывая в них чистую и грязную одежду.

Зарядные кабели и другие мелкие аксессуары она советует хранить в небольшой косметичке, чтобы они не запутывались среди других вещей.

Выбирайте практичный чемодан

Стюардесса авиакомпании Delta Кэти Требендис советует обращать внимание не только на внешний вид багажа. Полезными могут оказаться встроенный индикатор веса, удобные ручки и вращающиеся колеса.

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Сама она предпочитает чемоданы с жестким корпусом: они лучше сохраняют форму, защищают вещи и проще в уходе. В качестве личной сумки эксперт рекомендует модели, которые можно закрепить на ручке чемодана и которые имеют внешние карманы для вещей, которые должны быть под рукой.

Не забывайте пить воду

Член экипажа JetBlue Хорхе Гутьеррес отмечает, что во время полета важно следить за водным балансом. Он советует начинать день со здорового завтрака и не злоупотреблять сахаром и солью.

Во время самого перелёта Гутьеррес рекомендует примерно каждый час выпивать около восьми жидких унций воды — это примерно 240 мл.

Позаботьтесь о коже

Стюардесса авиакомпании Emirates Александра Джонсон отмечает, что во время длительных перелетов кожа может пересыхать. Поэтому она советует иметь при себе увлажняющий крем в дорожном формате и наносить его каждые один-два часа.

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Еще один ее совет для длительного перелета — перед сном нанести лосьон на ноги, а затем надеть носки.

Скачайте приложение авиакомпании

Перед поездкой рекомендуется установить официальное приложение перевозчика. Набор функций зависит от авиакомпании, однако с помощью таких приложений пассажиры могут получать электронные посадочные талоны, управлять бронированием и пользоваться другими услугами, доступными для конкретного рейса.

Например, приложение Emirates также позволяет заранее планировать питание и выбирать контент для просмотра в самолете.

Сдайте багаж заранее, если это возможно

Некоторые авиакомпании позволяют пассажирам сдавать зарегистрированный багаж за день или задолго до вылета. Такая возможность может оказаться особенно полезной перед утренними рейсами, ведь она позволяет сократить количество дел непосредственно перед посадкой.

Например, пассажирам авиакомпании Emirates в Дубае предоставляется возможность зарегистрироваться и сдать багаж за 12–24 часа до вылета. Подобная услуга предусмотрена и для отдельных рейсов easyJet из британских аэропортов. Условия необходимо уточнять у своего перевозчика.

Сделайте чемодан узнаваемым

После долгого перелета среди десятков похожих чемоданов легко не заметить свой. Особенно это касается распространённых чёрных и коричневых моделей.

Джонсон советует добавить в багаж заметную деталь — например, характерную бирку или цветную ленту на ручке. Так чемодан будет легче заметить на ленте выдачи, и меньше шансов перепутать его с чужим.

Напомним, что теннисный мяч вряд ли первым приходит на ум, когда собираешься в отпуск. Однако этот простой предмет может пригодиться во время длительного перелёта, особенно если приходится много часов подряд сидеть в одном положении.

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