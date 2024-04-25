Как сделать правильный и красивый макияж в домашних условиях: пошаговая инструкция

При умелом использовании декоративной косметики можно с легкостью подчеркнуть преимущества и скрыть изъяны своего лица.

Чтобы правильно создать макияж, для начала нужно придерживаться пошаговой инструкции. А дальше у вас появятся собственные фишки и лайфгаки, наработанные со временем.

А теперь предлагаем вам советы от WikiHow.

Макияж пошагово

Начните с очищения кожи. Даже если вы не наносили косметику на лицо накануне, нужно забрать грязь из кожи с помощью тонера или другого очищающего средства. Увлажните. Отдельные продукты декоративной косметики могут пересушивать кожу, поэтому ее нужно увлажнить специальным кремом заранее. Если у вас сухая кожа, то после нанесения тонального основания самые сухие участки могут шелушиться. Это будет выглядеть максимально неэстетично. Смажьте лицо кремом и дайте ему 5 минут, чтобы хорошо проникнуть в кожу. Начинайте с тонального крема или любого другого основания. Если это крем, то нанесите его подушечками пальцев или кисточкой для макияжа на лоб, щеки, нос и подбородок. Затем массирующими движениями размазывайте по всему лицу. Не забывайте о зоне шеи и декольте. Их тоже нужно слегка припудрить, чтобы не было контраста между кожей лица и другим телом. Важно: выбирайте основу, которая будет подходить вашему тону и типу кожи. Если сомневаетесь, то лучше брать немного светлее, чем темнее. Первая не оставит на вашем лице оранжевых пятен. Нанесение основания / Фото: Associated Press Консиллер под глаза. Чтобы аккуратно замаскировать синяки под глазами, нужно тонкой заостренной кисточкой нанести консилер на выбранные участки. Также консилер можно точечно скрыть небольшие прыщи на коже. Тон консилера может быть немного светлее натурального оттенка вашей кожи, но старайтесь искать максимально приближенный. Дополнительно. По желанию можете подчеркнуть скулы бронзером или добавить блеск хайлайтером. Закрепите. Завершающий акцент контурировки лица – пудра. Можно не использовать матирующую пудру. Минеральная с легкой текстурой хорошо справится с поставленной задачей. Нанесите тени на веки. Начинающим лучше сразу не рисковать и пробовать воспроизвести профессиональный смокиайс. Начните с нейтральных цветов теней век. Накрасить веки можно округлой кисточкой или подушечкой пальца: начинайте с линии роста ресниц и двигайтесь по направлению к подвижной складке веки, не набирайте за один раз много продукта, если набираете на специальную кисточку, то встряхивайте ее перед непосредственным использованием. Подвод. Возьмите классический черный или коричневый карандаш для глаз. Краситься им нужно медленно и осторожно, чтобы не повредить глазное яблоко: сначала прорисуйте линию роста ресниц, придерживая верхнее подвижное веко, далее попробуйте продвинуться выше и нарисовать тоненькую стрелочку на самом веку.

Когда станете увереннее пользоваться подводками и карандашами для глаз, можно будет экспериментировать с текстурой, толщиной, формой и цветом стрелки. Фото: Instagram @makeupbymario Ресницы. Перед использованием туши подкрутите ресницы специальными щипчиками для завивки. Так они будут смотреться объемными и длинными. Затем нанесите тушь на верхние и нижние ресницы. Лайфгак: рисуйте ресницы снизу вверх таким образом, как будто создаете волну на бумаге. После этого еще раз пройдитесь ресницами чистой щеточкой из старой туши. Цвет губ и щек. Обязательно на губы нанесите увлажняющий бальзам. Если любите розовые щеки, то возьмите немного румян и легонько, похлопывая, пальцем добавьте цвета. Фото: Instagram @makeupbymario Брови. Это своеобразная вишенка на торте. Брови формируют общий вид нашего лица. За ними требуется особый уход. Когда вы только учитесь, как делать макияж, то будет достаточно просто аккуратно зачесать брови. А более сложные техники оформления бровей овладеете впоследствии. Фото: Instagram @makeupbymario Проверка. Оцените результат под дневным светом. Повернитесь перед зеркалом, определите ошибки и в следующий раз старайтесь их избежать.

Раньше мы писали, как зрительно увеличить глаза.

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