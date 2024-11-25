Как сделать скриншот на Android: три самых удобных и легких способа

Чтобы сделать скрин экрана, нужно нажать определенную комбинацию кнопок, это будет зависеть от модели вашего смартфона.

Скриншот – это снимок экрана, который можно делать при любой необходимости: сохранить переписку, событие в игре или важный момент совещания. Чтобы создать скриншот, существует много способов, это зависит от операционной системы и вида вашего гаджета. Рассказываем о самых простых и быстрых способах снимка экрана для телефона с операционной системой Android.

Как сделать скрин на Android: самый простой метод

Сначала нужно открыть экран, снимок которого вы планируете делать. Одновременно нажмите две кнопки – питание (выключение) и уменьшение громкости. Они находятся сбоку на телефоне. Если этот способ не работает, удерживайте кнопку питания (выключения) несколько секунд, а затем выберите значок "Снимок экрана", который выпадет из меню. Скриншот можно просмотреть следующим образом: обычно в верхней части экрана появляется значок "Снимок экрана" или в галерее, где он сохраняется автоматически.

Как сделать скриншот на Android жестом

Опция "Скриншот" появляется, если провести пальцем по экрану вниз – нужно опустить так называемую "шторку". В выпадающем меню с разными функциями найдите иконку скриншота с ножницами и нажмите на нее. Так вы сделаете нужный снимок экрана.

После нажатия кнопки "Скриншот" сверху в левой части телефона отобразится значок вашего снимка. Сохранять его не нужно, снимок автоматически попадает в галерею. Вы также можете просмотреть скриншот сразу в галерее, если значок в верхнем левом углу не появился.

Как создать снимок экрана (скриншот) с прокруткой

Следует знать, что скрин с прокруткой содержимого можно сделать только на телефоне с ОС Android 12 и более новых.

Сначала откройте экран, скриншот которого вы хотите сделать. Теперь одновременно нажмите две кнопки – питание (выключение) и уменьшение громкости. Внизу экрана нажмите кнопку "Включить больше деталей". Чтобы выбрать содержимое, которое необходимо включить в скриншот, следуйте инструкциям на телефоне. Затем в левом верхнем углу экрана появится ваш скрин, который вы сможете сразу просмотреть.

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