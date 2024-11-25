Как сделать скриншот на Android: три самых удобных и легких способа

Чтобы сделать скрин экрана, нужно нажать определенную комбинацию кнопок, это будет зависеть от модели вашего смартфона.
Скриншот – это снимок экрана, который можно делать при любой необходимости: сохранить переписку, событие в игре или важный момент совещания. Чтобы создать скриншот, существует много способов, это зависит от операционной системы и вида вашего гаджета. Рассказываем о самых простых и быстрых способах снимка экрана для телефона с операционной системой Android.
Как сделать скрин на Android: самый простой метод
- Сначала нужно открыть экран, снимок которого вы планируете делать.
- Одновременно нажмите две кнопки – питание (выключение) и уменьшение громкости. Они находятся сбоку на телефоне.
- Если этот способ не работает, удерживайте кнопку питания (выключения) несколько секунд, а затем выберите значок "Снимок экрана", который выпадет из меню.
- Скриншот можно просмотреть следующим образом: обычно в верхней части экрана появляется значок "Снимок экрана" или в галерее, где он сохраняется автоматически.
Как сделать скриншот на Android жестом
Опция "Скриншот" появляется, если провести пальцем по экрану вниз – нужно опустить так называемую "шторку". В выпадающем меню с разными функциями найдите иконку скриншота с ножницами и нажмите на нее. Так вы сделаете нужный снимок экрана.
После нажатия кнопки "Скриншот" сверху в левой части телефона отобразится значок вашего снимка. Сохранять его не нужно, снимок автоматически попадает в галерею. Вы также можете просмотреть скриншот сразу в галерее, если значок в верхнем левом углу не появился.
Как создать снимок экрана (скриншот) с прокруткой
Следует знать, что скрин с прокруткой содержимого можно сделать только на телефоне с ОС Android 12 и более новых.
- Сначала откройте экран, скриншот которого вы хотите сделать.
- Теперь одновременно нажмите две кнопки – питание (выключение) и уменьшение громкости.
- Внизу экрана нажмите кнопку "Включить больше деталей".
- Чтобы выбрать содержимое, которое необходимо включить в скриншот, следуйте инструкциям на телефоне.
- Затем в левом верхнем углу экрана появится ваш скрин, который вы сможете сразу просмотреть.
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