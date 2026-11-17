Как сделать суперочиститель для посуды: кастрюли, чайники и сковородки будут сиять, как новые / © Associated Press

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Устаревший жир на сковородках, темный нагар на дне кастрюль и белый налет внутри чайника — проблемы, с которыми сталкивается почти каждая хозяйка. Обычного мытья средством для посуды часто недостаточно, поэтому приходится долго оттирать поверхности губкой. Однако есть простые домашние компоненты, помогающие значительно облегчить уборку. Один из самых практичных вариантов — смесь пищевой соды и жидкого средства для мытья посуды. Она хорошо подходит для удаления жирового налета и остатков пригоревшей пищи. А чтобы избавиться от накипи в чайнике, понадобится еще один доступный продукт — лимонная кислота. Важно не пытаться смешать все в одну бутылку: жир и минеральные отложения требуют разного подхода.

Домашний суперочиститель из соды и средства для посуды

Для приготовления пасты понадобятся три простых компонента:

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3 столовые ложки пищевой соды;

1 столовая ложка жидкого моющего средства;

1–2 столовых ложки теплой воды.

Смешайте ингредиенты до образования густой пасты. Если она получилась слишком жидкой, добавьте немного соды. Нанесите смесь на загрязненные участки кастрюли или сковороды, оставьте на 10–15 минут, затем осторожно потрите мягкой губкой и тщательно смойте водой.

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Сода действует как мягкий абразив, помогая отделять загрязнения, а моющее средство способствует удалению жировой пленки. Такая паста особенно полезна для наружных стен посуды, дна кастрюль и обычных металлических поверхностей.

Если на дне кастрюли осталась пригоревшая пища, можно воспользоваться другим способом: налить воду, добавить три столовых ложки соды на литр воды и довести до кипения. После этого снять посуду с плиты, добавить столовую ложку моющего средства и оставить до охлаждения. Когда остатки пищи размякнут, их будет легче удалить губкой.

Как убрать накипь из чайника с помощью лимонной кислоты

Для накипи требуется кислый раствор. Самый простой вариант — лимонная кислота, которая помогает растворить минеральные отложения от жесткой воды.

Налейте в чайник 500 мл воды.

Добавьте 25 г лимонной кислоты.

Вскипятите воду.

Оставьте раствор примерно на 15 минут.

Слейте его и тщательно промойте несколько раз чайник чистой водой.

Если налет очень плотный, процедуру можно повторить.

Для каких сковородок и кастрюль это средство не подходит

Прежде чем использовать домашнюю пасту, необходимо учитывать материал посуды. На антипригарных сковородах нельзя использовать абразивные смеси и жесткие губки: они могут повредить защитное покрытие. Для такой посуды лучше использовать теплую воду и обычное моющее средство.

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Алюминиевые кастрюли также нуждаются в осторожности: сода может изменить цвет их поверхности. Для эмалированной посуды не подходят металлические щетки и грубое трение, так как можно повредить эмаль. Для нержавеющей стали пасту лучше сначала проверить на небольшом незаметном участке.

Также не нужно смешивать соду с уксусом в одной емкости ради усиления очищающего эффекта. При реакции они нейтрализуют друг друга, а смесь не становится универсальным средством от всех видов загрязнений.

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