Как сделать так, чтобы бульон был прозрачным и золотистым: один простой ингредиент

Именно куриный бульон считается одним из самых популярных первых блюд среди украинцев. Однако, не все знают хитрость, как сделать его еще более ароматным и вкусным с помощью лишь одного ингредиента.

Этот ингредиент доступен и бюджетен. И это — куриные кости. Их нужно класть в бульон отдельно от мяса. Сначала отделите мясо от кости, положите его в воду и поставьте кастрюлю на огонь.

Кости же отправьте на сковороду, смазанную растительным маслом, и немного обжарьте. Как только на них появится золотистая корочка – можете также бросать их в бульон.

Однако, говорят опытные кулинары, очень важно не переборщить с количеством костей. На 1 л бульона хватит 50 г этого продукта — у вас получится наваристое, прозрачное и яркое блюдо.

А благодаря легкому обжариванию костей перед тем, как бросить их в бульон, жидкость приобретет приятный золотистый цвет и станет более ароматной. Не забудьте добавить репчатый лук, который делает бульон по-настоящему непревзойденным. А морковь лучше не тереть, а порезать маленькими кусочками.

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