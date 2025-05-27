Как сделать, чтобы морковь росла ровной и не трескалась на грядке / © Unsplash

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Чаще морковь растет неровной и трескается именно из-за неправильного полива овоща. Огородники, к сожалению, забывают о регулярном увлажнении, земля пересыхает, а после резкого внесения большого количества влаги плоды слишком сильно насыщаются, что приводит к расширению сердцевины и плод трескается. Специалисты рекомендуют всегда поливать грядки с морковью равномерно, раз в 3-4 дня.

Также к растрескиванию плодов приводит чрезмерное внесение удобрений. Особенно, если это перепревший навоз, из-за которого морковь "жирует". Лучше не перебарщивать и с минеральными удобрениями. Эксперты советуют вносить их не чаще 2-3 раз в сезон.

А вот кривая и слишком разветвленная морковь произрастает из-за структуры почвы. Если она тяжелая, быстро уплотняется из-за поливов или дождей, тогда морковь будет расти некрасивой. Больше всего моркови подходит легкая и рыхлая почва, которая имеет хороший доступ кислорода. Чтобы создать для овоща оптимальные условия, рекомендуем внести в землю кокосовый субстрат, торф или песок. Подходит также и перепревший навоз, но его не должно быть слишком много.

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Не забывайте регулярно рыхлить землю между грядками, особенно после полива или дождей. Присыпайте ее перегноем для предотвращения образования корочки.

Если почва на вашем участке тяжелая и уплотненная, лучше выращивать те сорта моркови, которые имеют короткий корнеплод. Разнообразные помехи в земле, например камни, чрезмерное внесение сена, неперепревшая органика, хвоя и т.д., могут также стать причиной кривизны плода.

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