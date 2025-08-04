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Как сделать так, чтобы на стекле не оставалось разводов: один продукт из кухни — и окна будут чистыми в течение месяцев
Мытье окон — совсем не такой простой процесс, как это может показаться на первый взгляд. Иногда добиться идеальной чистоты очень сложно из-за того, что на стекле остаются разводы.
Эта проблема особенно актуальна, если вы используете для мытья окон жесткую воду или когда на стекле есть следы дождя, а не только пыль.
Однако существует один простой способ, который помогает решить проблему. Используйте один привычный продукт из кухни и забудете о разводах на окнах на месяцы. Речь идет о пакетиках черного чая (можно заменить зеленым).
Заварите два пакетика в 0,5 л кипятка, оставьте примерно на 5-7 минут, чтобы настоялись. Охладите раствор до комнатной температуры, чтобы не обжечь руки и не повредить стекло.
После этого аккуратно нанесите чайный раствор на стекло с помощью салфетки из микрофибры. Также можно использовать распылитель.
Не забудьте тщательно протереть стекло круговыми движениями той же тканью из микрофибры. Для достижения лучших результатов можно добавить движения сверху вниз.
Завершающий этап — протереть сухой тряпкой. Стекло приобретет блеск и будет оставаться чистым, без разводов в течение месяцев.