Как сделать так, чтобы не кусали клещи: действенные советы для эффективной защиты

Такие простые способы помогут защититься от потенциально опасных паукообразных насекомых, которые могут переносить различные болезни.
Укусы клещей часто приводят к аллергическим или отечным поражениям кожи. Также клещи могут передавать самые опасные инфекционные заболевания – энцефалит и вирусную пневмонию. Поэтому прогулка на природе может окончиться крайне печальной историей. Чтобы такого не произошло, нужно защитить себя и свою семью от этих опасных насекомых. Рассказываем, как сделать так, чтобы вас не кусали клещи.
6 действенных советов, которые помогут уберечься от укусов клещей
- Лучший способ защититься от укуса клеща – использовать специальный аэрозоль. Такие средства продаются в каждой аптеке или супермаркерах, их надо наносить перед прогулкой, следуя инструкции.
- Клещи также боятся запахов некоторых эфирных масел. Это гвоздичное масло, розовое масло, лавандовое масло, масло лимонной травы, эвкалиптовое масло. Можно нанести несколько капель на тело, и клещи будут обходить вас десятыми дорогами.
- Кроме эфирных масел клещей отпугивают травы, можно использовать как свежие, так и сухие. Это перечная мята, шалфей, тмин, лекарственная мелисса, герань, сушеный эвкалипт, розмарин, лаванда,
- Перед прогулкой обязательно позаботьтесь о соответствующей одежде, она должна быть светлой, однотонной и с длинными рукавами, чтобы плотно прилегать к телу. На таком наряде легче будет заметить клещей и снизить риск укусов.
- На прогулке стоит держаться поближе к центру тропы, не следует ходить по траве, потому что именно там больше всего клещей.
- Если вы решили сделать привал на природе, нужно освободить место от сухой травы, хвороста и веток в радиусе 20 метров.
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