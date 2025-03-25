Как сделать так, чтобы не кусали клещи: действенные советы для эффективной защиты

Укусы клещей часто приводят к аллергическим или отечным поражениям кожи. Также клещи могут передавать самые опасные инфекционные заболевания – энцефалит и вирусную пневмонию. Поэтому прогулка на природе может окончиться крайне печальной историей. Чтобы такого не произошло, нужно защитить себя и свою семью от этих опасных насекомых. Рассказываем, как сделать так, чтобы вас не кусали клещи.

6 действенных советов, которые помогут уберечься от укусов клещей

Лучший способ защититься от укуса клеща – использовать специальный аэрозоль. Такие средства продаются в каждой аптеке или супермаркерах, их надо наносить перед прогулкой, следуя инструкции. Клещи также боятся запахов некоторых эфирных масел. Это гвоздичное масло, розовое масло, лавандовое масло, масло лимонной травы, эвкалиптовое масло. Можно нанести несколько капель на тело, и клещи будут обходить вас десятыми дорогами. Кроме эфирных масел клещей отпугивают травы, можно использовать как свежие, так и сухие. Это перечная мята, шалфей, тмин, лекарственная мелисса, герань, сушеный эвкалипт, розмарин, лаванда, Перед прогулкой обязательно позаботьтесь о соответствующей одежде, она должна быть светлой, однотонной и с длинными рукавами, чтобы плотно прилегать к телу. На таком наряде легче будет заметить клещей и снизить риск укусов. На прогулке стоит держаться поближе к центру тропы, не следует ходить по траве, потому что именно там больше всего клещей. Если вы решили сделать привал на природе, нужно освободить место от сухой травы, хвороста и веток в радиусе 20 метров.

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