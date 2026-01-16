Как утеплить окна без отопления / © pexels.com

Есть простой способ сделать комнату более теплой, не тратя лишних средств, а выполнить ее может каждый.

Лайфгак: утепление подоконника своими руками

Эксперты говорят, что подоконник — один из сильнейших источников холода в комнате. Чтобы создать эффективный барьер, вам понадобятся старые ткани: простыни, наволочки, футболки.

Готовим чехол. Сшейте длинный и узкий «рулон», ширина которого будет закрывать щель между подоконником и окном, а длина будет соответствовать вашему подоконнику.

Наполняем чехол. Внутрь положите старые ткани — они будут прекрасно блокировать холод, даже если это остатки разных вещей.

Закрываем и ставим на место. После заполнения зашите чехол и расположите его на подоконнике. Он станет незаметным, но очень эффективным препятствием для холода с улицы.

В итоге вы избавитесь от основного источника сквозняков, сэкономите на отоплении и даже сможете добавить комнате стильный акцент, если выберите красивую ткань для наружного чехла. Простой, дешевый и абсолютно рабочий лайфгак для тепла в вашем доме!