- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 239
- Время на прочтение
- 1 мин
Как сделать так, чтобы окна удерживали тепло втрое эффективнее: это на подоконнике поднимет температуру на три градуса без отопления
Согреть свой дом зимой — главный вызов для любого хозяина. Иногда даже самые мощные батареи не спасают, если в доме полно сквозняков и «холодных дыр».
Есть простой способ сделать комнату более теплой, не тратя лишних средств, а выполнить ее может каждый.
Лайфгак: утепление подоконника своими руками
Эксперты говорят, что подоконник — один из сильнейших источников холода в комнате. Чтобы создать эффективный барьер, вам понадобятся старые ткани: простыни, наволочки, футболки.
Готовим чехол. Сшейте длинный и узкий «рулон», ширина которого будет закрывать щель между подоконником и окном, а длина будет соответствовать вашему подоконнику.
Наполняем чехол. Внутрь положите старые ткани — они будут прекрасно блокировать холод, даже если это остатки разных вещей.
Закрываем и ставим на место. После заполнения зашите чехол и расположите его на подоконнике. Он станет незаметным, но очень эффективным препятствием для холода с улицы.
В итоге вы избавитесь от основного источника сквозняков, сэкономите на отоплении и даже сможете добавить комнате стильный акцент, если выберите красивую ткань для наружного чехла. Простой, дешевый и абсолютно рабочий лайфгак для тепла в вашем доме!