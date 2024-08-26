Как сделать так, чтобы шашлык не пригорел: специалист советует посыпать угли одним продуктом

Застолье будет безнадежно испорчено, если подать к столу пригоревший шашлык. Чтобы этого не произошло, запомните один крутой лайфхак.

Начать следует с маринада. Не следует использовать большое количество продуктов. Лучше всего на 1 кг мяса взять одну среднюю луковицу, немного соли и черного перца. Мясо специалисты советуют нарезать небольшими кусочками по 5-6 см, перемешать с приправами и луком (кольцами), и все это убрать в холодильник на 3-6 часов.

Иногда в маринад добавляют немного киви. Благодаря ему волокна мяса размягчаются, а потому шашлык получится более сочным. Однако киви добавляется только в том случае, когда вы знаете, что будете готовить самое твердое мясо. На 1 кг мясного продукта вам понадобится всего-навсего половинки киви. К свиному или куриному шашлыку киви не добавляется.

Чем посыпать уголь для шашлыка, чтобы мясо не пригорело? Конечно, очень важным моментом является контроль интенсивности огня. Делают это обычно с помощью бутылки с водой. Однако, говорит блогер и кулинар Александр Огородник, существует гораздо более простой способ.

Возьмите немного соли (хватит 100-150 г), желательно, чтобы она была крупной. Когда уголь станет белым, посыпьте ею сверху, и тогда температура будет распределяться равномерно. Как следствие, мясо точно не пригорит. Конечно, не забывайте о безопасности, а потому, когда бросаете соль в огонь, отойдите на безопасное расстояние.

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