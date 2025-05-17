Как сделать так, чтобы стиральная машина не "прыгала": интересный способ, чтобы заставить ее стоять неподвижно

Что нужно положить под стиральную машину, чтобы убрать вибрацию / © Фото из открытых источников

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Впрочем, даже в таких случаях существует несколько способов взять контроль над стиральной машиной и не допустить, чтобы ваша квартира превратилась в место испытаний, убежден эксперт Чаминг Билл.

Его первый совет — применить амортизаторы с определенной хитростью. Конечно, стоит приобрести резиновые подставки для ножек стирали, но часто этого недостаточно: машина все равно двигается по полу, оставляя после себя следы на плитке.

Следующим шагом часто становится радикальное решение — закрепить подставки стиральной машины прямо к полу. Для этого просверливают отверстия, вставляют дюбеля и прикручивают шурупами. На вид все прочно, но это не гарантирует полного устранения проблемы, к тому же металлические крепления могут вызвать неприятный стук, который будет раздражать жильцов.

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Другой полезный лайфгак — использование линолеума. Вырежьте из него плотные кружочки и подложите их под резиновые подставки стиральной машины. Такая конструкция создает упругий «сэндвич», эффективно гасящий вибрации. Машина перестает скакать и работает тихо и стабильно.

Кроме этого, Билл рекомендует раз в полгода проверять крепеж и убеждаться, что под прокладками не собирается влага, ведь она может повредить пол и ухудшить устойчивость машины.

Один из друзей Билла поделился историей о том, как у его родителей возникла схожая проблема со старой стиральной машиной.

Никакие попытки улучшить ситуацию — подкладывать под ножки куски линолеума, дополнительные коврики, картон или даже специальные антивибрационные подставки — не дали результата, и машина все равно скакала. Тогда один из соседей посоветовал простой, но действенный способ: поставить за стиральной машиной пустую пластиковую бутылку объемом не менее пяти литров.

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Сначала эта идея казалась чудаковатой, однако после того, как пустую бутылку установили между стеной и стиральной машиной, вибрации заметно снизились. Бутылка фактически выполняет роль амортизатора — она пружинит и препятствует смещению машины и ее удару в стену. Это не только снижает уровень шума, но и уменьшает вероятность повреждения шлангов и соединений, обеспечивая более стабильную работу техники.