Как сделать твердый авокадо спелым за 10 минут: шеф-повар раскрыла лайфхак

авокадо / © Pixabay

Найти идеально спелый авокадо в супермаркете бывает непросто: часто плоды либо уже переспелые и испорченные внутри, либо настолько твердые, что их трудно даже разрезать. Впрочем, если авокадо нужен срочно, его можно быстро сделать мягче. Шеф-повар Мими Морли поделилась 10-минутным лайфхаком, который поможет ускорить созревание.

Об этом сообщило издание Express.

По словам эксперта, этот способ он подходит для ситуаций, когда времени ждать нет. Для этого нужно вскипятить чайник, налить горячую воду в миску, а затем положить туда авокадо, плотно завернутое в фольгу.

Перед погружением в воду Мими Морли советует сделать в плоде небольшой прокол острым ножом. Также важно хорошо завернуть авокадо в фольгу, чтобы вода не попала внутрь.

Всего за 10 минут твердый, как камень, авокадо станет значительно мягче и пригодным для использования в блюдах. Его можно будет нарезать ломтиками, добавить к салату, тосту или размять для приготовления соуса или намазки.

В то же время шеф-повар предостерегает: этот способ не является идеальным и подходит только для экстренных случаев. После охлаждения текстура авокадо может измениться, а вкус стать менее насыщенным и не таким ореховым, как у плода, созревшего естественным путем.

Если же есть немного больше времени, Мими Морли советует воспользоваться натуральным методом. Для этого авокадо нужно положить в бумажный пакет вместе с бананом или яблоком.

Эти фрукты выделяют этилен — природный газ, который ускоряет процесс созревания. По словам эксперта, такой способ обычно помогает за день или два и не влияет ни на текстуру, ни на вкус плода.

Покупая авокадо в магазине, стоит обращать внимание на несколько признаков спелости. Почти готовый к употреблению плод обычно имеет темно-зеленую или почти черную кожуру, зеленый бугорок под плодоножкой и слегка мягкую поверхность.

