Как сделать тяжелую глинистую почву рыхлой и плодородной: действенные советы, проверенные временем

Глинистый грунт тяжело обрабатывать: он плотный, плохо пропускает воздух и воду, а после дождя превращается в липкую массу. Однако даже очень бедную землю можно оживить и сделать плодородной, если знать несколько простых, но действенных приёмов.

Самое главное правило — не копать, а структурировать. Вместо того, чтобы постоянно перекапывать глинистый слой, лучше постепенно улучшать его структуру. Копание только уплотняет землю. Разрыхляйте верхний слой на 5-7 см и вносите органические добавки, которые сделают почву легче.

Добавляйте органику. Глина нуждается в питательных веществах — перегное, компосте, биогумусе и торфе. Органические вещества разбивают плотные комки, создают поры, через которые в корни поступает воздух и влага. На каждый квадратный метр участка нужно ведро компоста или перегноя. Вносить лучше осенью или весной перед посадками.

Песок. Обычный речной песок делает глину более сыпучей. Однако только песок не решит проблему: без органики он просто сцементируется вместе с глиной. Поэтому лучшая смесь — песок, компост и немного золы. Такая комбинация не только разрыхляет, но и питает землю.