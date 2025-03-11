Как сделать удобрение из яичной скорлупы: эксперты ни в коем случае не рекомендуют ее выбрасывать

Опытные хозяева никогда не выбрасывают яичную скорлупу, потому что она очень полезна на огороде.
Профессиональные агрономы рассказали, какая польза скорлупы на огороде, как приготовить удобрение для овощных культур.
Какая польза яичной скорлупы на огороде
- Если на вашем земельном участке глинистый грунт, его структуру можно улучшить с помощью скорлупы. Просто измельчите отходы и смешайте с землей.
- Чтобы раскислить почву на своем огороде, при перекапывании нужно внести измельченную яичную скорлупу. Или еще можно добавлять отходы непосредственно в лунки.
- Поскольку эти отходы содержат фосфор и кальций, их часто используют как органическое удобрение для огородных культур.
Как приготовить удобрение из яичной скорлупы
- Сначала нужно яичную скорлупу вымыть и высушить.
- Затем необходимо отправить ее в духовку и подсушить до легкого румяного цвета при температуре 175 °C.
- После охлаждения измельчите скорлупу в блендере.
- Засыпьте измельченные отходы в банку и залейте уксусом.
- Когда на поверхности образуется пена, нужно накрыть емкость марлей и отставить до прекращения реакции.
- Раствор должен настояться две или три недели.
- Готовый раствор следует разводить водой в пропорции 1:5 и поливать огородные культуры под корень.
- Это удобрение насыщает почву кальцием, что будет способствовать росту и развитию растений.
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