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Рыхлые вареники на кефире или простокваше давно стали одной из визиток украинской кухни. Однако даже проверенный рецепт не всегда гарантирует желаемый результат. Часто изделия получаются плоскими, тяжелыми или быстро осаждающимися после приготовления. Секрет заключается не только в тесте, но и в способе термической обработки.

Именно поэтому многие хозяйки спорят, что лучше для рыхлых вареников — пароварка или сковородка. Все недостатки и преимущества — разобрали в материале ТСН.ua.

От чего зависит рыхлость вареников

Главную роль играет тесто. Для рыхлых вареников традиционно используют кефир, простоквашу или сыворотку в сочетании с пищевой содой. Во время нагревания сода вступает в реакцию с кислой средой и выделяет углекислый газ, создающий в тесте мелкие воздушные полости.

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Не менее важно не перемешивать массу слишком долго. Чрезмерное вымешивание делает структуру более плотной, а готовые вареники менее воздушными.

Почему пароварка считается лучшим вариантом

Большинство кулинаров сходятся во мнении, что именно приготовление на пару позволяет получить максимально пышный результат. Горячий пар равномерно прогревает тесто со всех сторон, не вымывая из него воздух, как это происходит во время варки в воде. Благодаря этому вареники увеличиваются в объеме и остаются мягкими даже после охлаждения.

Еще одно преимущество состоит в том, что изделия не прилипают друг к другу и не разрываются из-за активного кипения. Для классических вареников на кефире обычно достаточно 5–7 минут приготовления после появления интенсивного пара.

Можно ли приготовить рыхлые вареники на сковороде

Если пароварки нет, поможет обычная глубокая сковорода с крышкой. На дно наливают небольшое количество воды, устанавливают решетку или специальную вставку для приготовления на пару, после чего выкладывают вареники. Под плотно закрытой крышкой образуется паровая среда, которая работает почти по тому же принципу, что и пароварка.

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Однако результат во многом зависит от конструкции посуды. Если крышка пропускает пар или уровень воды слишком низок, тесто может прогреваться неравномерно.

Чего не стоит делать

Даже качественное тесто можно испортить несколькими распространенными ошибками:

открывать крышку во время приготовления;

выкладывать изделия слишком плотно;

использовать слишком крутое тесто;

добавлять слишком много муки во время раскачки;

передерживать вареники на пару.

Из-за нехватки места они могут слипаться, а избыточное количество муки делает структуру более тяжелой.

Пароварка или сковорода: что выбрать

Если сравнивать оба способа, преимущество все же остается за пароваркой. Она обеспечивает стабильную температуру и равномерное распределение пара, что особенно важно для дрожжевого или кефирного теста.

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Но сковорода с крышкой станет хорошей альтернативой, когда специального оборудования нет под рукой. При правильном использовании разница будет минимальной, хотя получить совершенно одинаковый результат несколько сложнее.

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