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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
156
Время на прочтение
2 мин

Как сделать вареный картофель в разы вкуснее: добавьте эти два копеечных продукта

Вареный картофель любят все, он очень вкусный, питательный и его легко готовить. Но если при варке добавить эти два продукта, обычное блюдо превратится в настоящее произведение кулинарного искусства.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Как приготовить вкусный вареный картофель

Как приготовить вкусный вареный картофель / © Freepik

Рассказываем, какие два продукта превратят обычный гарнир в изысканное лакомство.

Как приготовить вкусный и ароматный вареный картофель: пошаговая инструкция

  • Шаг 1: ингредиенты. Кроме картофеля нужно взять разрезанную пополам луковицу и два лавровых листа. Именно эти продукты творят самые настоящие чудеса. Если хочется более пикантного блюда, можно взять еще два зубчика чеснока.

  • Шаг 2: процесс приготовления. Помойте, очистите и порежьте картофель пополам, положите в кастрюлю, залейте холодной водой и поставьте на плиту. Как только появятся первые пузырьки, сразу же добавьте лавровый лист, нарезанный лук и по желанию чеснок.

  • Шаг 3: варим до готовности. Теперь просто нужно сварить картошку. Готовность проверить просто: проткните картофелину вилкой или ножом, если инструмент входит мягко, значит, блюдо готово. При варке лавровый лист, лук и чеснок отдадут свой вкус и аромат воде, а картофель пропитается ими.

  • Шаг 4: финишный этап. Когда картофель будет готов, нужно слить воду, но не выбрасывать специи. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте картофель на 5-10 минут. Так она станет еще более ароматной и насыщенной.

  • Шаг 5: подача. Перед подачей на стол нужно выбросить лук, лавровый лист и чеснок. Такой картофель станет самым любимым блюдом для всей семьи.

Какие еще секреты приготовления вкусного вареного картофеля

  • Используйте небольшое количество воды для варки, тогда картофель будет более насыщенным.

  • Чтобы картофель не был водянистым, его нельзя переваривать.

  • Перед подачей на стол в картофель можно добавить нарезанную свежую зелень, чуть-чуть сливочного масла и зубчик натертого чеснока.

  • Можно добавлять свои излюбленные специи и травы, чтобы создать уникальный вкус блюда.

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Дата публикации
Количество просмотров
156
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