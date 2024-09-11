Как сделать жесткое мясо мягким и нежным: даже твердое будет таять во рту

Даже изысканное блюдо не будет смаковать, если мясо в нем жесткое и сухое, однако есть несколько способов, которые помогут избежать этой проблемы.

Ни один обед или ужин не обходится без этого продукта, ведь мясо любят все. Его запекают, жарят, варят, добавляют в разнообразные супы, борщ и другие блюда. Однако, оно не всегда получается мягким и сочным, бывают крайне сложные случаи, когда из-за жесткости продукта портится все блюдо. Если знать некоторые секреты приготовления мяса, можно избежать такой проблемы и спасти даже безнадежную ситуацию.

Что нужно делать, чтобы жесткое мясо стало мягким и сочным

Всё зависит от того, какое блюдо вы собираетесь готовить. Есть несколько простых маринадов, которые сделают даже очень жесткое мясо нежным и вкусным.

Горчица хорошо смягчает мясо, его нужно натереть и на несколько часов отправить в холодильник, а затем блюдо можно будет запекать. Чтобы сделать мясо пикантнее, можно добавить в маринад ложку меда.

хорошо смягчает мясо, его нужно натереть и на несколько часов отправить в холодильник, а затем блюдо можно будет запекать. Чтобы сделать мясо пикантнее, можно добавить в маринад ложку меда. Йогурт, майонез, кефир или лимонный сок также подарят мягкость и сочность мясному блюду. Так же надо натереть мясо одним из этих продуктов и оставить на несколько часов в холодильнике.

также подарят мягкость и сочность мясному блюду. Так же надо натереть мясо одним из этих продуктов и оставить на несколько часов в холодильнике. Уксус, водка или лимонный сок сделают мясо нежным во время варки. Просто нужно добавить две столовых ложки любого продукта к кипящему бульону.

сделают мясо нежным во время варки. Просто нужно добавить две столовых ложки любого продукта к кипящему бульону. Сода. Если у вас есть кусок жесткого перемороженного мяса, его надо натереть содой и оставить на 2 часа в холодильнике. Затем кусок нужно тщательно помыть и можно готовить.

Если мясо получилось жестким, что нужно делать

Даже такую безнадежную ситуацию можно спасти, вот что нужно сделать для этого. Нарежьте приготовленное мясо на куски и выложите в противень, сделайте соус из воды и сметаны из расчета 1:1 и полейте блюдо. Затем накройте противень фольгой и отправьте в духовку на один час, температура должна быть минимальной. Тогда мясо станет нежным и сочным и будет просто таять во рту.

Также твердое мясо можно запекать вместе с овощами, во время приготовления они дадут много сока, поэтому мясо будет более мягким и вкусным. Следует учитывать, что овощи готовятся гораздо быстрее, поэтому ставьте блюдо запекаться при минимальной температуре.

Как приготовить идеальное мясо, чтобы таяло во рту

Если вы любите сочное мясо на подушке из картофеля, тогда такой рецепт блюда именно для вас.

Составляющие:

2 кг любого мяса;

250 граммов лука;

соль и перец по вкусу;

40 мл оливкового или подсолнечного масла;

350 мл пива, можно темного;

800 грамм картофеля;

200 г сыра;

120 граммов йогурта;

150 граммов майонеза;

50 г горчицы в зернах.

Как приготовить маринад для мяса.

Сначала нужно нарезать мясо на большие куски и выложить в глубокую миску. Лучше взять свинину, если ее нет, можно говядину или баранину. Лук нарежьте кольцами, положите в миску, добавьте к мясу соль, перец, масло и все перемешайте.

Налейте в мясо пиво, снова тщательно перемешайте, накройте пищевой пленкой и отправьте в холодильник мариноваться на час.

Приготовление овощной подушки для запекания.

Положите на смазанный маслом противень нарезанный картофель, отдельно соедините йогурт, майонез и горчицу в зернах. Половину соуса распределите по картофелю, остальную оставьте для мяса. Посыпьте картофельную подушку сыром и выложите куски мяса, сверху смажьте маринадом из майонеза и горчицы. Накройте противень фольгой и выпекайте полтора часа на слабом огне.

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