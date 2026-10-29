Как сэкономить на дорогих моющих средствах: 10 способов использования стирального порошка в быту

Стиральный порошок может пригодиться не только во время стирки одежды. При правильном использовании им можно очищать некоторые хозяйственные вещи, замачивать сильно загрязненный текстиль и возвращать аккуратный вид многоразовым аксессуарам для уборки. Это поможет не покупать отдельное средство для каждой задачи. Главное, учитывать состав порошка, материал поверхности и рекомендации производителя.

Замачивание кухонных полотенец. На тканевых полотенцах накапливаются жир, остатки пищи и неприятные запахи. Перед стиркой замочите их в теплой воде с небольшим количеством порошка, если это разрешает этикетка изделия. После этого постирайте полотенца обычным способом.

Очистка тряпок для уборки. Многоразовые салфетки и тряпки после уборки можно предварительно замочить в растворе стирального средства. Это поможет размягчить загрязнение перед основной стиркой. Не смешивайте в одной емкости тряпки, которыми убирали разные загрязнения, особенно в ванной и на кухне.

Стирка тканевых сумок для покупок. Многоразовые сумки из хлопка и других стиральных материалов постепенно загрязняются и накапливают запахи. Стиральный порошок поможет очистить их во время ручной или машинной стирки. Перед процедурой проверьте ярлык: сумки с покрытием, жесткими вставками или декоративными элементами могут нуждаться в другом уходе.

Очистка текстильных ковриков. Небольшие коврики, которые можно стирать, необходимо предварительно замочить в растворе соответствующего средства. Это облегчит удаление пыли и повседневных загрязнений. Для изделий из шерсти, джута, натурального шелка или неустойчивого окрашивания такой способ может не подходить.

Уход за многоразовыми насадками для швабры. Текстильные насадки для швабры после использования можно постирать с небольшим количеством порошка, если это предусмотрено инструкцией производителя. Перед стиркой удалите волосы и большой мусор, после чего тщательно прополощите насадку и высушите.

Очистка тканевых кроссовок. Текстильную обувь иногда можно постирать вручную с применением слабого раствора стирального средства. Сначала проверьте рекомендации производителя и проверьте средство на незаметном участке. Не используйте этот метод для замши, натуральной кожи или обуви из материалов, чувствительных к воде.

Стирка рабочей одежды. На одежде после работы в саду, гараже или мастерской часто остаются земля, пыль и бытовые загрязнения. Предварительное замачивание в соответствии с инструкцией поможет подготовить ткань к стирке. Одежду со смазочными маслами, растворителями или другими легковоспламеняющимися веществами не следует сразу класть в стиральную машину: сначала нужно придерживаться специальных рекомендаций по очистке.

Очистка съемных чехлов. Чехлы из ткани на подушках, стульях или других предметах можно стирать, если это позволяет маркировка. Стиральный порошок поможет удалить повседневные загрязнения. Перед стиркой снимите чехол, проверьте температуру воды и убедитесь, что ткань не линяет.

Уход за текстильными лежанками домашних животных. Съемные тканевые чехлы из лежанок можно стирать в соответствии с инструкцией производителя. Важно использовать средство в рекомендованном количестве и тщательно выполаскивать ткань, чтобы на ней не оставались остатки моющего средства, которые могут раздражать кожу животного.