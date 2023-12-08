Как сэкономить полбутылки геля для мытья посуды: добавьте этот ингредиент в средство

Геля для мытья посуды станет вдвое больше, и такое средство не уступает по эффективности обычному.

Средство для мытья посуды – крайне нужная вещь на каждой кухне. И чтобы его часто не покупать, моющее средство можно сделать самостоятельно. Или удвоить объем того, что есть, добавив к нему только одну копеечную составляющую, которая наверняка найдется в каждом доме. Рассказываем, как сделать гель для мытья посуды самостоятельно, чтобы сэкономить свои средства на его покупке.

Как сэкономить на средстве для мытья посуды

Чтобы самостоятельно сделать гель для мытья посуды, возьмите пустую бутылку и вылейте туда половину моющего средства. Затем вскипятите 500 грамм воды, добавьте в кипяток 200 грамм соды и оставьте смесь остывать.

После того, как содовый раствор остынет, одну часть налейте в одну бутылку с гелем, другую – во вторую. Смесь с гелем и содой нужно хорошо потрясти, чтобы гель размешался и был однородной консистенции. Таким образом, у вас получится две полные бутылки моющего средства для посуды. Через полчаса смесь можно использовать.

Благодаря простой пищевой соде вы сможете удвоить запасы геля для мытья посуды. Что очень удобно и выгодно. Не придется идти в магазин и покупать новую бутылку.

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