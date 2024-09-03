Как сеять горчицу вручную для улучшения почвы после сбора урожая

Уменьшить влияние химических средств защиты растений, синтетических удобрений на человеческий организм можно используя на собственном участке органическое земледелие, одним из элементов которого является засев почвы сидератами. Горчица – является отличным сидератом для улучшения и восстановления почвы, поэтому она и так популярна.

Горчица отличается хорошей схожестью и активным ростом, ее вегетационный период составляет всего 30-45 дней. Растение имеет мало естественных вредителей и болезней, благодаря этому очищает почву для будущих посадок, привлекает на участок пчел.

Посев сидерата вполне экономичен – на 1 сотку требуется от 200 до 400 г семян.

Преимущества горчицы как сидерата

Посадка горчицы на участке повышает плодородие почвы без применения удобрений.

Горчица защищает почву от выветривания и пересыхания.

Растение повышает рыхлость почвы, увеличивает ее аэрацию.

Растительные остатки, заложенные в почву, становятся питательной средой для развития полезной почвенной микрофлоры.

Благодаря горьким эфирным маслам в составе растение способно отпугивать вредителей.

Культура способна избавить участок от сорняков.

Культура является ценным медоносом.

Использование горчицы позволяет соблюдать севооборот.

Как и когда сеять горчицу

Когда сеять горчицу как удобрение

Сеять горчицу можно как весной, так и осенью. Растение начинают высевать во второй половине марта и завершают в середине сентября (используется озимый способ). Часто сеют после уборки основной культуры, но ни в коем случае не после капусты.

Когда сеять горчицу осенью

Осенью горчицу рекомендуют сеять с середины августа по середину сентября. Оптимальное время для посева – конец августа. Это дает растению достаточно времени на развитие до начала холодов.

Сколько нужно семян горчицы на одну сотку

Норма высева горчицы зависит от разных факторов. В среднем высевают 300–350 г семян на сотку или около 4 кг посевного материала на 1 гектар. Нужно помнить, что семена горчицы имеют ограниченный срок годности – 3 года, с каждым годом качество материала и вероятность его всхожести снижается.

Как правильно сеять горчицу осенью

Посев горчицы осенью происходит после сбора базовых культур.

Перед посевом необходимо

Тщательно разрыхлить почву.

Углубить семена на 7 см, расстояние между рядами должно быть не менее 15 см.

Пройтись по участку с помощью граблей, присыпать посадку грунтом.

Умеренно полить территорию.

После созревания сидерата, некоторые разбрасывают ботву по участку, тогда как другие перекапывают почву или проводят запашку культиватором. Оба метода считаются одинаково эффективными.

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