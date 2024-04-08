Как сказать на украинском "два сапога пара": список соответствий

Поговорка " два чобота пара " является языковой калькой. Многие продолжают использовать ее в быту, в то время как в украинском языке есть очень колоритные соответствия. Этот фразеологизм описывает людей, схожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни.

Как правильно сказать высказывание на украинском – читайте дальше.

Как заменить высказывание на украинском

Это высказывание можно заменить следующими пословицами:

из одного теста леплены

из одного сукна пуговицы

сошелся Каким с таким

какое ехало, такое и встретило

хорошая парочка – Семен и Одарочка.

оба рябое

К примеру:

"Оба рябое — и население, и мы. Все одинаково с убогими душевными габаритами. Мещанин на мещанине" (О. Довженко).

"Об этом скупые супруги говорят, что они оба рябы" (М. Стельмах).

Раньше мы рассказывали, как сказать по-украински "не по себе".

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