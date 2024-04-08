Как сказать на украинском "два сапога пара": список соответствий

Поговорку можно заменить сразу несколькими ответчиками.
Поговорка " два чобота пара " является языковой калькой. Многие продолжают использовать ее в быту, в то время как в украинском языке есть очень колоритные соответствия. Этот фразеологизм описывает людей, схожих по характеру, манерам, взглядам, поведению или образу жизни.
Как правильно сказать высказывание на украинском – читайте дальше.
Как заменить высказывание на украинском
Это высказывание можно заменить следующими пословицами:
- из одного теста леплены
- из одного сукна пуговицы
- сошелся Каким с таким
- какое ехало, такое и встретило
- хорошая парочка – Семен и Одарочка.
- оба рябое
К примеру:
"Оба рябое — и население, и мы. Все одинаково с убогими душевными габаритами. Мещанин на мещанине" (О. Довженко).
"Об этом скупые супруги говорят, что они оба рябы" (М. Стельмах).
Раньше мы рассказывали, как сказать по-украински "не по себе".
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