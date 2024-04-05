Как сказать на украинском "не по себе": список соответствий

Украинцы массово отказываются от использования русского языка. В то же время, при переходе на украинский возникает немало сложностей. Среди помех — российские изречения, которые "прижились" среди украинцев. Среди них – " не по себе".

Как правильно сказать высказывание на украинском — читайте дальше.

Как сказать на украинском "мне не по себе"

Украинцы часто переводят эту фразу как: "мне стало не по себе". Впрочем, украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что такой вариант неправильный. Его лучше заменить на " неловко".

Для примера: "Мне стало неловко из-за неловкого поведения коллеги" или "Я смутился из-за резкого замечания".

Советую избегать русское выражение "не по себе", а употреблять органические украинские соответствия "неловко" и "неловеть",

– подчеркнул Авраменко.

Другие ответчики "не по себе "

В зависимости от ситуации скалькованное выражение "не по себе" следует заменить на:

чувствовать себя неловко, неудобно;

ни у этих, ни у тех;

жутко;

нехорошо, плохо.

Раньше мы рассказывали, как сказать " утро вечеа мудрее".

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