Как сказать на украинском "не по себе": список соответствий

Выражение можно заменить сразу несколькими вариантами.
Украинцы массово отказываются от использования русского языка. В то же время, при переходе на украинский возникает немало сложностей. Среди помех — российские изречения, которые "прижились" среди украинцев. Среди них – " не по себе".
Как правильно сказать высказывание на украинском — читайте дальше.
Как сказать на украинском "мне не по себе"
Украинцы часто переводят эту фразу как: "мне стало не по себе". Впрочем, украинский языковед Александр Авраменко отмечает, что такой вариант неправильный. Его лучше заменить на " неловко".
Для примера: "Мне стало неловко из-за неловкого поведения коллеги" или "Я смутился из-за резкого замечания".
Советую избегать русское выражение "не по себе", а употреблять органические украинские соответствия "неловко" и "неловеть",
– подчеркнул Авраменко.
Другие ответчики "не по себе "
В зависимости от ситуации скалькованное выражение "не по себе" следует заменить на:
- чувствовать себя неловко, неудобно;
- ни у этих, ни у тех;
- жутко;
- нехорошо, плохо.
Раньше мы рассказывали, как сказать " утро вечеа мудрее".
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