Как сказать на украинском "пока": как правильно попрощаться

Как сказать на украинском «пока»

В ежедневном общении многие украинские до сих пор механически используют русское слово «пока» как универсальную форму прощания. Это слово, которое является калькой, на самом деле не имеет аутентичных корней в украинском языке, а его использование обедняет нашу речь.

Языковеды объясняют , что российское «пока» происходит от сокращенных выражений вроде польского «na razie» или чешского «zatím», которые буквально означают «тем временем» или «пока». Таким образом люди давали понять, что общение прекращается только на определенный промежуток времени и планируют встретиться снова. Хотя в старых украинских словарях и случалось предложение использовать «тем временем» как украинский соответствие, эта формула не прижилась, поскольку не приобрела такую функцию прощания, как в русском языке. Поэтому лучше выбирать удельные и благозвучные украинские варианты.

А что касается «па-па»

Наряду с «пока» в разговорной среде нередко можно услышать и формулу «па-па». В отличие от «пока» этимология этого слова указывает на его польское происхождение, а не русское. Известно, что на территории Галиции это выражение было давно, поскольку в польском языке «па-па» является типичным детским прощанием, которое сопровождается взмахом руки.

Именно поэтому по поводу слова «па-па» в украинском языке возникает определенная неоднозначность:

Это не русизм. Слово имеет европейские (польские) корни, и его распространение в Западной Украине происходило как полонизм или диалектизм.

Это неформальное изречение. В строгой литературной норме и официальном общении «па-па» не является стандартной формулой.

Как утверждают языковеды, в неформальном общении (с детьми, близкими друзьями) «па-па» вполне приемлемо и лучше «пока». Однако, если стремиться к максимальной чистоте речи, лучше использовать «Прощай!».

Как правильно по-украински попрощаться

Чтобы избежать суржика и обогатить свою речь, следует использовать удельные украинские формулы прощания, которые можно разделить на несколько групп:

Эти выражения четко свидетельствуют о намерении увидеться снова. Наиболее универсальны «До побачення!» и «До зустрічі!». В современном общении, особенно по телефону или в сети, следует использовать «До зв’язку!», «Зв’яжемося!», «Спишемося!» или «Зідзвонимося!». Если встреча назначена на конкретное время, можно сказать «До завтра», «До вечора» или «До вихідних». Пожелания благополучия. Это теплая, искренняя форма прощания, одновременно выражающая заботу. Лаконичный и дружеский вариант – «Прощай!» (или «Будьте здорові!»). Также уместно желать «Щасти!» или «Щасливо!», , подчеркивая свое хорошее отношение к собеседнику. В поездку следует провожать словами «Щасливої дороги!». Если нужно проститься решительно, можно сказать «Прощай (те)!». Если же известно, что разлука будет очень короткой (например, в пределах дня), остроумно сказать «Не прощаємося!».

Сознательный выбор аутентичных украинских прощальных формул является шагом к обогащению собственной речи и подчеркивания его самобытности.