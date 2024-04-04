Как сказать на украинском: соответствия к популярным российским пословицам

Украинский язык богат различными колоритными и точными пословицами, но, к сожалению, большинство из них не знают и используют распространенные российские.

ТСН.ua предлагает вам украинские альтернативы известных российских пословиц и поговорок, которые распространены в народе, ссылаясь на Instagram-страницу "Соловʼїну треба знати".

Смеется тот, кто смеется последний

Эту пословицу слышал, пожалуй, каждый. Впрочем, украинский аналог употребляется не так часто. В наших силах это исправить, и в определенных ситуациях применять вместо российского образца наш, соловьиный: Кто с вечера плачет, тот утром скачет.

Рыбак рыбака видит издалека

Еще одна известная пословица, которая имеет украинский перевод. Между прочим, запомнить наш аналог значительно проще: Чумак чумака (кулик кулика) видит издалека или Свой родственник угадает издалека.

Первый блин комом

Ну кто из нас не использовал эту пословицу, и во время самого процесса жарки блинов, и в любых других начинаниях, где на старте пришлось потерпеть неудачу. У этой пословицы также очень легкий для запоминания соответствие: Первый блин на нет.

У кого что болит, тот о том и говорит

Эту пословицу вы тоже, наверное, слышали. А вот украинская альтернатива значительно благозвучнее и проста для изучения: Голодной курице просо на уме.

Чем бы ребенок не радовался, только бы не плакал

Наш соловьиный ответчик несколько видоизменен, вместо ребенка у нас гречка, а вместо слез спор: Пусть будет гречка, чтобы не спор.

Игра стоит свеч

А эту поговорку часто можно услышать в фильмах или сериалах, однако именно украинская альтернатива звучит не только помпезно, но и помогает работать с дикцией. Согласитесь, звучание словно у скороговорки: Достоин дворец Паца, а Пац дворца.

Легок в память

Часто говорим о ком-то, а потом, когда случайно встречаем, так и рвется это российское "на память". Никаких "поминок" больше не употребляем, ведь есть отличный украинский вариант: О волке дело, а он навстречу.

Делу – время, потеха – время

Существует хороший украинский аналог: Когда начал пахать, то в свирель не играть.

На вкус, на цвет товарища нет

Запомните это высказывание по-украински: У всякой Пашки свои замашки.

Раньше мы писали, как на украинском перевести "утро вечера мудрее".

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