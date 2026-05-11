Как сказать на украинском "вилка" — есть только один правильный вариант
В украинском языке слово «вилка» есть, но оно употребляется совсем не для обозначения того, чем мы едим.
Виделка — столовый прибор с ручкой, имеющий два или более заостренных зубцов. Именно такой вариант является единственным правильным.
Вилка — слово, часто употребляемое как синоним «виделки», является калькой и происходит от русского слова «вилка».
Вот что о слове «виделка» говорится в Академическом толковом словаре украинского языка:
«Виделка — це знаряддя для їди, що має форму ручки з кількома зубцями. Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Кв.-Осн., II, 1956, 403); Ходжаєв став мовчазний і більше длубав виделкою в тарілці, ніж їв (А.-Дав., За ширмою, 1963, 205)».
Однако слово «вилка» также присутствует в украинском словаре, но оно имеет другое значение — деталь механизма, устройства, что имеет раздвоенный конец; то, что включается в розетку.
Например:
Аби полагодити вилку, потрібно взяти викрутку
Не можна чіпати включену у розетку вилку мокрими руками
Стелаж з вилками і вимикачами розташований ліворуч від дротів
