Как сказать на украинском "вилка" — есть только один правильный вариант

Виделка — столовый прибор с ручкой, имеющий два или более заостренных зубцов. Именно такой вариант является единственным правильным.

Вилка — слово, часто употребляемое как синоним «виделки», является калькой и происходит от русского слова «вилка».

Вот что о слове «виделка» говорится в Академическом толковом словаре украинского языка:

«Виделка — це знаряддя для їди, що має форму ручки з кількома зубцями. Усе срібне-золоте, усе срібне-золоте! І ложки, і тарілки, і ножі, і виделки (Кв.-Осн., II, 1956, 403); Ходжаєв став мовчазний і більше длубав виделкою в тарілці, ніж їв (А.-Дав., За ширмою, 1963, 205)».

Однако слово «вилка» также присутствует в украинском словаре, но оно имеет другое значение — деталь механизма, устройства, что имеет раздвоенный конец; то, что включается в розетку.

Например:

Аби полагодити вилку, потрібно взяти викрутку

Не можна чіпати включену у розетку вилку мокрими руками

Стелаж з вилками і вимикачами розташований ліворуч від дротів

