Как сказать "с прошедшим" на украинском языке: соответствия

Слово "прошедший" часто можно встретить в разговорном языке украинцев, однако, это калька из русского. Замените его украинскими эквивалентами, чтобы очистить свое общение.

На портале Santmat рассказали, какие существуют ответчики слова "прошедший" в украинском языке, и как правильно употреблять их в предложениях.

В украинском языке слово "прошедший" имеет несколько значений и используется в зависимости от контекста. Хотя в русском языке в любой ситуации пишется только это слово. Как его заменить:

"минулий" — когда речь идет о прошлом или событии, которое произошло в прошлом;

— когда речь идет о прошлом или событии, которое произошло в прошлом; "який/що пройшов" — когда в предложении речь идет об анализе действий.

Давайте, рассмотрим эти два слова в примерах:

Минулий місяць був насичений різними подіями. Винахідникам, які успішно пройшли перевірку та підтвердили новаторство своїх розробок, надають відповідне патентне свідоцтво.

А как же сказать "с прошедшим днем рождения" на украинском

Зачастую слово "прошедший" используется тогда, когда мы говорим о прошедшем празднике. В этом случае подойдут оба соответствия. То есть, вы можете сказать "Вітаю тебе з днем народження, що минуло!", або "Вітаю тебе з минулим днем народження!".

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