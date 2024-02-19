Как сливать воду с бойлера и как часто это нужно делать

Для чего нужно сливать воду из бойлера

При эксплуатации на внутренних стенках бойлера со временем появляется накипь и другие отложения, которые могут препятствовать корректной работе прибора. Со временем корпус и трубчатый электронагреватель (ТЭН) могут покрываться ржавчиной, а в худшем случае могут появляться пробоины в корпусе и произойти короткое замыкание.

Поэтому регулярный слив воды из водонагревателя является обязательным и эффективным способом продлить срок его службы, предотвратить неожиданные повреждения.

Как часто нужно сливать воду из бойлера

Эксперты рекомендуют сливать и промывать водонагреватель не реже одного раза в год, но можно чаще.

Как часто сливать воду из бойлера зависит от следующих факторов:

Частое использование водонагревателя – в таком случае осадок может быстрее скапливаться, поэтому воду нужно сливать чаще.

Размер бака водонагревателя. В большом баке осадка скапливается больше, поэтому его нужно почаще промывать.

В районах с жесткой водой важно сливать воду и промывать бойлер каждые 4-6 месяцев.

Частота слива воды зависит от срока эксплуатации бойлера. Бойлер, который работает уже не один год, нужно промывать чаще одного раза в год.

Как понять, что воду нужно сливать, а бойлер чистить

Об этом сигнализируют следующие признаки:

Ржавая или грязная вода, идущая из под крана.

Необычные звуки - осадок может вызывать странный грохот или стук. Шум водонагревателя при работе.

Вода плохо нагревается, температура колеблется.

Вода нагревается дольше обычного.

Напор горячей воды снизился.

Бак протекает.

Кроме этих проблем, сливать воду нужно для замены комплектующих или других ремонтных работ.

Как слить воду из водонагревателя

Перед началом слива воды нужно перекрыть воду в квартире или доме, отключить водонагреватель от электросети и перекрыть подачу воды на устройстве и подождать, пока бак и вода остынут.

В зависимости от модели бойлера, его формы или размера компании-производителя и других нюансов сливать воду можно по-разному.

Сливаем воду из бойлера через предохранительный клапан

Если водонагреватель установлен правильно, в нем должен быть предохранительный клапан для быстрого спуска жидкости, находящийся на штанге перед отверстием в резервуаре для жидкости или на холодной трубе.

Слив через клапан является самым простым способом сливания воды. Для этого разместите под бойлером емкость для слива воды. Откройте вентиль, дождитесь пока жидкость стечет и снова закройте его.

После этого можно бойлер можно чистить от накипи, промыть водонагреватель для устранения неприятного запаха.

Как слить воду через отверстие для холодной воды

Если сливного крана и клапана, регулирующего его работу, в конструкции нет, для слива используется отверстие, предназначенное для отвода холодной воды. В таком случае потребуется разводной ключ.

Обязательно закройте кран для подачи горячей воды и поставьте под бойлер емкость для воды. Возьмите разводной ключ и открутите гайку, соединяющую клапан аварийного сброса с мягким шлангом или коммуникационной трубой.

Открутите гайку, соединяющую сбросный клапан и патрубок водонагревателя. Снимите клапан для аварийного сброса жидкости, по возможности промойте под большим напором, чтобы избавиться от засорения.

Чтобы резервуар жидкости начал заполняться воздухом, откройте вентиль, отвечающий за подачу горячей воды. После открытия последнего вентиля потечет вода.

Как слить воду через отверстия для шлангов

Так сливать воду можно, если бойлер установлен прямо над ванной, потому что контролировать скорость и силу потока здесь нельзя.

Открутите и снимите с входного отверстия для подачи холодной и горячей воды шланги, а также полностью снимите предохранительные клапаны, жидкость вытечет через несколько минут.

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