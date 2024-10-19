Как сложить дрова осенью, чтобы они быстрее высохли и оставались сухими зимой

Уже сейчас украинцы массово запасаются дровами, чтобы пережить тяжелую зиму. Однако не менее важно правильно их хранить, чтобы древесина оставалась сухой.

Для того, чтобы зимой в частном доме или на даче было тепло, нужно не только запастись дровами и потом их наколоть, но и сложить так, чтобы можно было удобно доставать, а еще, чтобы древесина не становилась влажной зимой.

Дрова без лишней влаги, если обеспечить их правильной циркуляцией воздуха и солнечным светом. Опытные дачники рассказали несколько важных секретов, помогающих получить такой результат.

Сначала нужно выбрать такое место на своем участке, где даже зимой будет достаточно солнечных лучей. Стопку дров специалисты советуют класть так, чтобы их длина располагалась перпендикулярно направлению ветра в большинство дней. Но если направление ветра в вашем регионе слишком часто меняется, тогда лучше положить дрова с северного направления на южное.

Очень важно не дать влаге из земли попасть внутрь древесины. Для этого положите на грунт обработанные ветки, которые будут защищать дрова. Дрова начинают складывать на концах штабеля, помещая несколько параллельно друг другу. Все остальные кладите перпендикулярно.

Сформируйте несколько слоев, которые должны создать шесть уровней дров, после чего начинайте делать вторую "башню" уже на другом конце. Между двумя такими "башнями" дрова нужно сложить так, чтобы между ними свободно проходил воздух. Не забудьте укрыть дрова бризентом, если у вас нет специального сарая для них. Так вы сможете оградить древесину от осадков.

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