Как согреть дом без отопления: действенные советы украинцев

Отопление / © pexels.com

Реклама

В условиях постоянных отключений электроэнергии и перебоев с теплоснабжением украинцы вынуждены придумывать новые способы выживания в холодных квартирах.

В социальной сети Threads, украинцы активно делятся собственным опытом.

Пользователь соцсети поделилась универсальным алгоритмом действий, помогающим ей согреться. Ее метод состоит из двух ключевых этапов:

Реклама

Изоляция источника холода. Женщина советует закрывать холодные радиаторы плотными одеялами.

Логика проста: если отопления нет, металлическая конструкция батареи и тонкая стена под окном (ниша для радиатора) становятся «мостиком холода», который быстро охлаждает комнату. Одеяло создает барьер для низких температур.

Создание источника тепла. Второй совет — нагреть ведро воды объемом 10-15 литров.

Горячая вода обладает высокой теплоемкостью и отдает тепло медленно, работая как импровизированный радиатор.

Реклама

Автор лайфгака отмечает, что этот способ доступен и владельцам туристических газовых плиток — нагреть воду можно даже при отсутствии газоснабжения в доме, используя баллоны.

Как еще можно согреться

В комментариях к сообщению украинцы расширили список народных методов обогрева.

Обычный огнеупорный кирпич нагревают на плите (при наличии газа), после чего он долго отдает тепло, выполняя роль «сухой грелки» для помещения.

Люди также советуют использовать конструкцию из глиняных горшков или металлического противня над зажженными свечами. Глина или металл аккумулируют тепло от огня и рассеивают его по комнате, вместо того чтобы теплый воздух просто поднимался к потолку.

Реклама

Напомним, из-за аварийных и плановых отключений электроэнергии украинцы все чаще сталкиваются с бытовыми трудностями. В соцсетях активно распространяются лайфгаки, которые помогают адаптироваться к отсутствию света — в частности, способы быстро подсушить волосы без фена, используя подручные средства.